Timothée Chalamet si è dichiarato per la prima volta un fan della moda nel 2018, ma non aveva bisogno di spiegarlo chiaramente: a quel punto, il giovane attore di Hollywood aveva già portato a casa tutto. Timothée ora è famoso sia per il suo talento che per il suo stile. Andiamo a vedere come è cambiato negli anni.

Lo stile di Timothée Chalamet

I suoi film Chiamami col tuo nome e Lady Bird sono stati acclamati dalla critica e Chalamet era riuscito a superare con successo i tour promozionali e perfezionare il look street style. Mentre la sua stella continuava a crescere, il giovane attore, inizia a coltivare relazioni con stilisti come Haider Ackermann e Virgil Abloh. Entrambi gli artisti hanno creato look su misura per Chalamet. Pensare, per esempio, agli abiti più memorabili di Timothée Chalamet come il completo di Louis Vuitton, l’abito argento Haider Ackermann e la sartoria fucsia di Stella McCartney.

Fuori servizio, Timothée Chalamet cerca giacche Prada e felpe con cappuccio Celine, approfondendo regolarmente la sua impressionante collezione di scarpe da ginnastica e cappellini da baseball.