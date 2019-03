1.

Inventata da Irving Schott nel 1928, la prima giacca da motociclista in pelle fu chiamata Perfecto e portava l’etichetta Schott Bros.

2.

Il Perfecto è stato venduto per circa 20 dirham quando è stato lanciato, circa 90 anni fa.

Oggi è ancora possibile acquistare lo stesso identico design, realizzato utilizzando le stesse macchine che producevano i primi, per circa 2.800 dirham. Ciò si riduce ad un tasso di inflazione annuale del 5,8%!

3.

Nonostante sia diventato un capo irrinunciabile tra i must have da possedere in armadio, è comunque fatto per essere funzionale e alla moda in tutte le stagioni. La vestibilità aderente della giacca scherma i bikers contro gli elementi. La cerniera diagonale è stata pensata esclusivamente per la funzionalità della forma, l’angolo della chiusura blocca il vento ed impedisce alla giacca di accartocciarsi su se stessa quando il motociclista sale sulla moto.

4.

Schott è stato il primo a mettere le cerniere su un capo di abbigliamento.

5.

Mentre il nero è il colore che più spesso associamo alle giacche da motociclista, il Perfectos marrone ha dominato i primi 20 anni dell’esistenza dello stile. Ci sono voluti fino agli anni ’50 per far decollare la versione nera del capo.

6.

Marlon Brando, nel suo film del 1953 “The Wild One”, ha girato il ruolo di un duro motociclista portando alla fama, sul grande schermo, e consolidando il suo status come elemento essenziale nel guardaroba di ogni uomo fino ad oggi.

7.

Potresti pensare di darti un cattivo appeal ora, ma lo Schott non ha mai voluto che il motociclista avesse una tale reputazione, quindi tranquillo, risulterai solo stilish

8.

Yves Saint Laurent è stato il primo designer a creare la sua interpretazione haute couture della giacca da motoclista, lanciando un pezzo in coccodrillo per Christian Dior nel 1960. Era una mossa audace che ha subito non poche critiche.

9.

Un numero Harley-Davidson firmato da Papa Francis ha raccolto circa 285.000 dirham in un’asta di beneficenza.

10.

Michael Jackson è probabilmente la versione più iconica della giacca in tutta la storia – tranne che non sembra una vera giacca da motociclista.

Luxgallery ti consiglia: Chi è Cristina Fogazzi? La influencer per donne vere