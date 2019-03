Levante: stile inconfondibile e i look più belli di sempre

Nella biografia di Levante leggerete che il suo vero nome è Claudia Lagona, nata a Caltagirone nel 1987 e trasferitasi poi a Torino dopo aver pubblicato il suo primo singolo. Il soprannome Levante richiama il nome del protagonista del film italiano Il Ciclone e le è stato dato un po’ per caso da un’amica.

Nella sua carriera discografica ci sono già tre album, Manuale d’Istruzione, Abbi cura di me e il più recente Nel caos di stanze stupefacenti, collaborazioni con Fedez e J-Ax e persino due romanzi, Se non ti vedo non esisti e Questa è l’ultima volta che ti dimentico. Ma Levante si è fatta notare anche per il suo stile, rivediamo quindi i suoi look più belli.

Grunge baby grunge

Levante condivide ogni giorno sui suoi social scatti dei suoi outfit più belli, dai look scelti nella vita quotidiana a quelli per le esibizioni, fino alle foto posate per le riviste o per pubblicizzare i suoi album. Negli outfit di Levante non mancano mai gli accessori eccentrici, dai maxi orecchini ai cappelli di grandi dimensioni, abbinati sempre con stile ai suoi capi più grintosi. Ama molto i capispalla come i chiodi di pelle, i cappotti oversize e i parka, e li indossa con jeans skinny, capri e soprattutto con le forme culotte che sembra proprio adorare o con i pantaloni a palazzo. Ma non mancano tra le sue scelte look più raffinati.

Che classe!

Per gli scatti che pubblicizzano i suoi album e per le cover di magazine come Donna Moderna, Levante ha anche dimostrato di sapere indossare capi più femminili e raffinati, dagli abiti ai coordinati con gonne firmati dai grandi marchi. Indimenticabili i vestiti di Levante sfoggiati al Festival del Cinema di Venezia, dall’abito bon ton in tulle bianco a pois con dettagli neri scelto per gli scatti al Lido il giorno del suo arrivo, all’incantevole abito Alberta Ferretti con trasparenze audaci per il red carpet serale.

