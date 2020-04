Claudia Lagona, in arte Levante, è una cantante indie siciliana, nata in un’assolata Caltagirone il 23 Maggio del 1987. Chi l’avrebbe mai detto, la cantante, durante una delle serate da quarantena, si sarebbe ritrovata a registrare in bagno. Questo è ciò che racconta la didascalia di uno dei suoi post pubblicati su Instagram. Ma andiamo con ordine, Levante ha partecipato a “Musica che unisce” la serata organizzata dalla Rai, che prevede un susseguirsi di ospitate VIP, naturalmente da casa. Per registrare, la cantante Siciliana, si è servita di un piano scordato e della sua voce rotta.

Qualche giorno prima l’abbiamo trovata a registrare in bagno, di fianco al gabinetto, laddove l’acustica risulta da sempre e per sempre ottimale!Brava Levante (e bella)!

Gazzelle, Francesco Gabbani, Ludovico Einaudi, Emma Marrone. Gli artisti italiani hanno dato seguito a questa serata di beneficenza destinata alla raccolta fondi per la Protezione Civile. Tornano anche, nuovamente, i Negramaro, così come Paola Turci e Alessandra Amoroso, nonché Mahmood, che dopo aver cantato la sua “Rapide”, torna a fine serata con “Il Nilo nel Naviglio”. La serata si rivela essenzialmente un collage di tutte le loro esibizioni. Arriva il turno del video di Levante, che esegue al pianoforte “Tikibombom”, la canzone portata al Festival di Sanremo 2020, l’ultimo vero evento televisivo “normale” prima che l’emergenza sanitaria travolgesse la tranquillità del paese. LA kermesse condotta da Amadeus risale in effetti a poco più di un mese fa, ma a giudicare dagli eventi accaduti nelle ultime settimane, sembra lontana un’eternità.

Le parole di Claudia

Oggi ho dovuto registrare in bagno.

Quello alla mia sinistra è un gabinetto, sì.

Ho ripreso la Jaguar e l’ho amplificata col Fender Acoustasonic Junior DSP… tutto un dire.

Qui in casa non ho la mia amata acustica e la mia Dobro ha un action che è una punizione e le corde che risalgono al 2014… usate ancora la vostra immaginazione.

Dicevo ho registrato in bagno perché è la stanza acusticamente meno merda di questa casa, nonostante la sua funzione non lo faccia immaginare.

La mia esibizione di questa sera per #musicacheunisce non ha nulla a che vedere invece con questa foto, perché in quel caso non ho microfoni e null’altro(in verità non ho microfoni neanche in questa foto, solo spazzole!). Per esibirmi ho utilizzato il mio piano scordato e la mia voce rotta.

Non ho armi, solo cuore.

Quindi emozionatevi.

Per donare vi ho lasciato il link nella storia❤️

.

.

Tra pochi istanti sarò in diretta con gli amici di @freeda e invece domani mi vedrete sulla pagina facebook di @inritorino perché i compleanni si festeggiano anche a distanza.

Dunque lo facciamo da casa!!!💪🏾

Dopo questa giornata mi chiudo nelle mie stanze stupefacenti perché devo lavorare ancora un sacco… per le dirette doppie risentiamoci a maggio!

💘

Sempre accanto.

L.

#levantecanta

#levantesuona

#levantecaos

#levantegipsy

#levantemagma