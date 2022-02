Levante è diventata mamma! L’annuncio sul profilo Instagram della cantante poche ore fa. Ecco chi è il suo compagno e il nome della bambina.

Levante mamma

Claudia Lagona, più nota al grande pubblico come Levante ha dato alla luce la sua prima figlia. Ecco infatti che poche fa appare la dolce immagine della sua primogenita. La cantante ha annunciato ai suoi fan la notizia della dolce attesa il 10 Agosto del 2021 con il suo modo sempre romantico. Ha infatti scritto una lettera alla futura bambina dedicandole le parole più dolci. Arriva nella giornata di oggi 14 febbraio che Levante è diventata mamma. Lei e il compagno, Pietro, si definiscono davvero emozionati. Il padre è Pietro Palumbo, un avvocato siciliano che da circa due anni vive al fianco della cantante. Una storia vissuta sempre discretamente.

In un’intervista Levante ha parlato di Pietro, raccontando che il loro primo incontro è avvenuto per puro caso: «È stato un grandissimo colpo di fortuna. Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare», ha raccontato: «Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune. Ma la sua bellezza è quasi trascurabile rispetto all’animo che ha. Purtroppo dice arancina e non arancino… Siamo agli opposti, lui è di Palermo! Il dialetto? Pietro lo parla molto male, perché in casa non lo usavano. Mio papà invece ci parlava in dialetto, ma voleva che rispondessimo in italiano».

Levante: «E’ nata Alma Futura»

Sul suo profilo Instagram la cantante italiana Levante ha pubblicato una dolce immagine della sua prima figlia. Nella captino del post l’artista scrive: «Il 13 Febbraio è nata Alma Futura.

Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata. Nella stanza in cui ci troviamo stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale. Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo. Grazie Pietro per questo viaggio, grazie al Dottor Franco Vicariotto, alla Capostetrica Stefania Del Duca, alla Dottoressa Enrica Demaria, ad Aurelia e Irene, a tutte le donne in sala parto che hanno fatto il tifo per me e per Alma.»