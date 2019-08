Leonardo DiCaprio e Margot Robbie hanno proseguito venerdì scorso a Roma il loro giro stampa per Once Upon a Time in Hollywood. Hanno debuttato nel film diretto da Quentin Tarantino al Festival di Cannes a maggio (dove Cannes 2019: Brad Pitt e Leonardo Di Caprio mandano in estasi la Croisette) ed hanno anche recentemente festeggiato alle prime del Regno Unito e di Berlino.

Alla prima italiana del film Once Upon a Time in Hollywood, Leo e Margot hanno messo su proprio un bello spettacolino sexy ed ammiccante, mentre mostravano fieri i loro impeccabili sorrisi e scuotevano il tappeto rosso. L’outfit di Leo ha rappresentato in tutto e per tutto la classicità dell’eleganza della moda uomo.

DiCaprio ha vestito un semplice ma perfetto completo giacca e cravatta, Margot, dal canto suo, ha indossato un sobrio vestito arancione, dalle linee pulite e dalle bretelle sottilissime. Sono stati raggiunti anche da Quentin, così come dai produttori Shannon McIntosh e David Heyman.

Once Upon a Time in Hollywood (tradotto in italiano in C’era una volta a Hollywood), che è fuori nei teatri ora, è descritto come «un riassunto unico e fedele sugli omicidi della Manson Family. Si svolge al culmine dell’esplosione della contro-cultura, della rivoluzione hippie, e, chiaramente, all’apice di una nuova, differente ed eccitante Hollywood.»

Durante il loro tour di promozione del film, che li ha portati, e li porta, nei luoghi più belli del mondo, i membri del cast, tra cui Leo, Margot, e Brad Pitt, si sono collegati per le photocall a Londra. Così come fecero anche ad LA, dove Brad era in un mood particolarmente fanciullesco, tanto da attuare continui photobombing. Scopri le foto dal tour stampa più glamour e pieno dei bei denti del momento!