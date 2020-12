La mela non cade lontano dall’albero: basta chiedere alla figlia adolescente di Heidi Klum, Leni. Non solo figlia di Heidi ma anche, ricordiamolo, dell’italianissimo imprenditore piemontese Flavio Briatore. La sedicenne ha debuttato una manciata di giorni fa come modella, posando per il numero gennaio / febbraio 2021 di Vogue Germany insieme alla mamma.

La foto di copertina vede Heidi, 47 anni, baciare sulla guancia la figlia adolescente. In un’altra foto, invece, mamma Klum appoggia la testa sulla spalla di Leni. “Sedici anni è una buona età per iniziare a fare la modella”, ha detto Heidi in un’intervista. “Se ti è permesso guidare una macchina, puoi anche avere un account Instagram ufficiale e mostrare il tuo volto. E poter iniziare con una copertina di Vogue è un privilegio folle”.

Leni Klum ha detto alla rivista che “era solo questione di tempo” prima di seguire le orme di sua madre. “La prima offerta (da modella) è arrivata quando avevo solo 12 o 13 anni, da un marchio che mi piaceva indossare: Brandy Melville”, ha detto la figlia di Briatore. “A quel tempo pregavo mia madre, ma nessuna possibilità. Ora capisco che sarebbe stato troppo presto”. Heidi Klum ha anche celebrato il traguardo di sua figlia su Instagram, dove ha condiviso un toccante tributo a Leni scritto in tedesco, con la copertina di Vogue.

“In un certo senso arriva (sul set) e guarda e impara non solo quello che faccio ma anche quello che fanno tutte le diverse persone dietro gli strumenti. Penso che sia molto interessante per lei “, ha detto. “Quando hai quell’età stai ancora cercando di capire chi sei, cosa vuoi essere e tipo di vedere per la prima volta quali sono tutti questi diversi lavori per realizzare uno show televisivo. Vuole fare quello che faccio io. Ha continuato: “Chissà, forse tra cinque anni in cui non ospiterò più lo spettacolo forse sarà come ‘Germany’s Next Top Model’ di Leni Klum invece di Heidi Klum. Chissà… sta balenando questa idea.”