Bisogna essere alla moda anche in palestra, inutile negarlo. I leggings sono i nostri fedeli compagni di allenamento sia invernale che estivo. Un capo ormai diventato must have da tenere nel nostro guardaroba. Per semplificarvi la scelta ecco i modelli e i migliori brand di leggings di cui non potete più fare a meno.

Sheila Legging a vita alta

Se sei dell’umore per lo yoga, sei pronta per rilassarti per un po ‘di cura di sé, entra in questi leggings pazzi morbidi e accoglienti. Sono molto elastici (a quattro vie, FTW), allontanano il sudore dal corpo e soprattutto super alla moda.

Trasparenti Spanx

Spanx rende leggings allenamento! Sono super compressioni-y (new word alert), contenitivi per quando facciamo gli squat e dal design raffinato, grazie ai dettagli trasparenti.

Nike Sculpt Lux 7/8 Tights

Questi leggings sono l’ideale per quando non sai esattamente quali esercizi farai nella prossima scheda. Con la giusta quantità di compressione, una cintura alta e il tessuto Dri-FIT brevettato, sarai perfetta anche se il tuo allenamento sarà più faticoso del solito.

Leggings Takara a vita alta

Oltre al design accattivante, dietro i leggings Takara, c’è molto di più. Infatti, la vita alta tiene in perfetta posizione il nostro corpo durante gli esercizi.

Stretto senza cuciture essenziale

I leggings Alala sono comodi e totalmente senza cuciture e includono mesh per più flusso d’aria. Allora cosa stiamo aspettando? Se siete delle vere fashion victims, non potete farne a meno di provarne un paio.