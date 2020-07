Legendary Excalibur, l’intramontabile slot machine medievale [Recensione]

Excalibur è una delle vecchie slot machine ancora operative. Ma anche se è ormai datata, è ancora una bella slot machine. Fai un viaggio virtuale a Camelot nella slot Legendary Excalibur, una linea a 5 rulli e 10 linee vincenti, vinci in entrambi i modi con Red Tiger Gaming. Questa fetta di leggenda arturiana arriva con terre selvagge che spingono a riempire interi rulli. Queste premiano quindi una tregua in cui i wild overlay possono offrire alcune opportunità vincenti.

È possibile giocare a questa slot anche senza alcun credito iniziale, essendo questo gioco affiliato ai casino free spin senza deposito autorizzati dall’AAMS, ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

Una caratteristica interessante di questa slot machine è il simbolo jolly dorato, questo è un simbolo che moltiplica tutte le vincite nei sostituti con un moltiplicatore x4. Ci sono anche normali simboli jolly che moltiplicano le vincite con un moltiplicatore x2. Excalibur ha una funzione di giri gratuiti piuttosto semplice in cui tutte le vincite vengono moltiplicate. La vincita massima è dimostrata in 120.000 crediti, pari a 1.500x. La combinazione più pagata è 5 di tipo wild, ma sembra che il golden wild non moltiplichi questa vittoria, poiché la vincita massima sarebbe stata più alta.

Excalibur ha normali simboli jolly sui rulli 1, 2, 4 e 5, mentre ha un simbolo jolly dorato sul rullo 3. Tutti sostituiranno tutti gli altri simboli tranne gli scatter. I jolly normali moltiplicheranno le vincite con un moltiplicatore x2, mentre il jolly dorato moltiplicherà con un moltiplicatore x4. Esiste anche una funzione di rotazione libera diretta su Excalibur, con i moltiplicatori di vincita come unica caratteristica speciale.

Funzioni bonus in Legendary Excalibur

Excalibur include solo 1 bonus: la funzione Excalibur Respin. Ottieni una serie completa di wild Excalibur e attiverai la funzione Respin di Excalibur. Questo può essere più facile di quanto ci si possa aspettare in quanto un selvaggio può a volte spostarsi su e giù per riempire la bobina. Il jolly in pila viene mantenuto e una selezione di jolly sovrapposti e spazi vuoti ruota attorno agli altri rulli. Segue un nuovo calcolo dei pagamenti dopo che i nuovi jolly sono stati inseriti. Se riempi un’altra bobina di jolly durante una tregua, anche questa viene mantenuta e ne segue un’altra. L’obiettivo ovviamente è riempire tutte e 5 le ruote con jolly in pila. In questo lieto evento, puoi aspettarti un pagamento di circa 500 volte la tua puntata totale.

Tema leggendario di Excalibur – Caratteristiche audio e di design

Un cortile nel castello di Re Artù a Camelot fa da cornice al leggendario Excalibur. Sui rulli vedrai fino a 10 reali più una rosa, un elmo da cavaliere e un calice d’oro. Re Artù è il più retributivo dei simboli standard. Ottieni 3, 4 o 5 di sua maestà in combinazione e otterrai una vincita di 5, 15 o 50 volte la puntata totale.

La potente spada Excalibur è ovviamente parte essenziale del gioco e appare impilata nella roccia (dimensioni 1×3). Sostituisce tutti i simboli standard e paga 5, 15 o 50 volte la puntata se atterri 3, 4 o 5 attraverso una linea di pagamento. La spada è anche centrale per la caratteristica principale del gioco.

La colonna sonora ha un aspetto adeguatamente regale. Il gioco non è sovraccarico di extra, ma i respins possono fornire fino a 500 volte la puntata in totale

Se ti piace il tema medievale e le bobine selvagge, questa slot merita di essere provata: è molto popolare nei casino fisici e online.