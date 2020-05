“LEADERSHIP ECCELLENTE…SOLO SE LAVORI SU TE STESSO!”

Intervista a Bruno Vettore, executive manager ed autore del testo “I 10 pilastri della leadership”, short book sul tema della leadership applicata nel concreto.

Cosa è per lei la leadership?

Il concetto di leadership è molto ampio ed esteso. Ovviamente dipende dal contesto nel quale si opera. Ma sinteticamente direi che la leadership è la capacità di guidare e valorizzare le persone, permettendo loro di sviluppare il proprio potenziale, rendendo efficaci i loro punti di forza e minimi i punti deboli.

Dove serve maggiormente?

La leadership che intendo io serve ovunque! Credo che chiunque abbia una responsabilità di gestire un gruppo, e per gruppo intendo un’azienda, una squadra di calcio, una classe, un partito politico, o anche una famiglia, debba avere una profonda attenzione per le persone, in termini distinti, per ognuna di loro. E mi riferisco al loro vissuto, alle loro aspirazioni, alla loro cultura e soprattutto alla loro visione. Ecco, la capacità di dare una visione futura è una grande qualità di un leader.

In ambito lavorativo si dice spesso che le persone “lavorino solo per i soldi”. Corrisponde al vero?

Le persone in genere lavorano “anche” per il denaro. Ma non solo. Ci sono altri fattori determinanti per creare team di lavoro produttivi ed efficaci: si tratta del clima aziendale e delle prospettive. Quindi, più correttamente, direi che le persone valutano il loro lavoro tenendo conto di guadagno, clima aziendale e prospettive.

Ma leader si nasce o si diventa?

Ecco, proprio questo è il punto!

Ci sono indubbiamente soggetti che hanno un carisma innato e doti naturali. Ma io ritengo che la leadership si possa anche imparare, acquisire con l’impegno, la volontà e soprattutto investendo su se stessi. Bisogna possedere una grande umiltà d’animo ed una enorme disponibilità al cambiamento, allo studio, all’applicazione, all’evoluzione personale.

Insomma, prima si diventa leader di se stessi e poi si può pensare di guidare, ispirare e motivare gli altri.

Di tutti questi temi Bruno Vettore ne parlerà approfonditamente il prossimo 24 giugno con il webinar “Leadership & Team Building”, un vero concentrato di esperienze personali e professionali affrontate con concretezza e pragmatismo.

Per informazioni e contatto diretto: [email protected]