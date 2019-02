La moda anni ’90 impazza in tutte le sfilate e gli stilisti hanno attinto dagli archivi per realizzare le loro collezioni. Un passo indietro nel tempo quindi anche per le modelle, che però non saranno mai le super top model lanciate da Gianni Versace in quegli anni. Ma oltre alle famose Naomi Campell, Claudia Shiffer, Carla Bruni, Linda Evangelista e Cindy Crawford… c’è di più!

1. Amber Valletta

Amber Valletta, bionda, affascinante e dal viso angelico è tra le più note ex top model anni ’90. Classe 1974 Amber Valletta è nata a Phoenix, Arizona negli Stati Uniti: era ricercatissima dai fotografi di moda in quegli anni. Amber ha sfilato per Chanel, Versace, Moschino e negli anni ’90 è stata scelta ben 13 volte per la copertina di Vogue America. Nel 1999 è stata definita dalla rivista stessa come una delle “Muse Moderne” della moda del nuovo millennio.

2. Karen Mulder

Karen Mulder bionda super sexy dal fisico mozzafiato, è stata una delle top model anni ’90 più ricercate dagli stilisti. Classe 1968, nata a Vlaardingen nei Paesi Bassi, è famosa per il fisico mozzafiato. Fu infatti una delle prime top model a sfilare e posare per il marchio di intimo Victoria’s Secret. La top model però ha vissuto un periodo sentimentale molto difficile e un altro caratterizzato da abusi, finendo a disintossicarsi e mettendo in crisi la sua carriera nel fashion system. Aveva dichiarato in televisione di essere stata una “schiava sessuale” ai tempi del successo accusando proprio l’agenzia di top model.

3. Yasmeen Ghauri

Yasmeen Ghauri, mora dalla pelle ambrata, tutto il fascino del medio oriente concentrato su una sola persona. La top model classe 1971, nata a Montréal (Canada) ma di origini pakistane, ha sfilato per numerose griffe da Chanel, Chloé a Dior, nel 1997 anche lei fu una delle prime modelle a sfilare per Victoria’s Secret. Comparsa su numerose copertine di Elle, Vogue e Marie Claire, lascia il mondo della moda nel 1996, dopo aver avuto la sua prima figlia Maya.

Possiamo affermare dunque, che queste ex top model non hanno nulla da invidiare a quelle di oggi.