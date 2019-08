Si dice che l’altezza equivalga a mezza bellezza, ma non per forza è così. Come quando vai in televisione dicono ingrassi di qualche chiletto, così il web, il cinema cambiano un pochino la nostra percezione della realtà ed è quindi difficile capire quanto effettivamente una persona sia alta. Alcune celebrità appaiono super slanciate, ma in realtà non arrivano al metro e sessanta: scopriamo insieme chi sono.

Ariana Grande

Talentuosa pop star amata in tutto il mondo, Ariana Grande indossa spesso i long boots, che slanciano le gambe. In realtà è una delle Star più basse di sempre. Ariana è alta solo 1,52m.

Kourtney Kardashian

Tra le sorelle Kourtney Kardashian è la meno conosciuta del “clan” Kardashian, anche se non ha nulla da invidiare alle sorelle. Indossa spesso abiti lunghi, che le donano una silhoutte slanciata. Ma in realtà anche lei è una delle Star più basse di sempre: Kourtney è alta solo 1,52m.

Shakira

Una delle cantanti più amate di tutti i tempi. Stiamo parlando della bellissima Shakira, che della sua altezza sembra averne fatto un vero e proprio punto di forza, La cantante è alta solo 1,57m.

Nicki Minaj

La rapper americana più amata del momento è Nicki Minaj. Anche lei resta sotto i 160cm. Infatti, Nicki è alta solo 1,57m.

Anche l’Italia non scherza…

Tra le artiste italiane più brave del momento, non possiamo che nominare Giusy Ferreri. Ex cassiera, vincitrice del talent show X-Factor ed ora cantante dalla voce possente e amatissima dal pubblico italiano e non solo. Ma dovete sapere che Giusy è alta solo 1,55m, un vero concentrato di forza ed energia che la fa sembrare ai nostri occhi molto più alta.