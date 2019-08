Le sorelle Hadid derubate. Sconsigliano ai loro fan di andare a Mykonos

La modella statunitense Gigi Hadid ha rivelato che lei e sua sorella Bella sono state derubate mentre erano in vacanza a Mykonos, in Grecia. La modella ha parlato dell’incidente su Instagram, sull’account @gisposable. Social che ha utilizzato per condividere gli scatti del viaggio. Dopo aver sconsigliato la meta a tutti i turisti, ha concluso dicendo è meglio spendere soldi altrove.

Il trauma delle sorelle Hadid

Mentre la modella non ha fornito molti dettagli sul furto, suo padre, Mohamed Hadid, ha rivelato che le sue figlie sono state traumatizzate dall’incidente. Parlando a TMZ, l’uomo ha dichiarato che le ragazze, al momento della rapina, fossero fuori con le guardie del corpo, e che i ladri avessero portato loro via importanti oggetti personali. Le modelle erano andate in vacanza a Mykonos per festeggiare il compleanno di Alana, la sorella maggiore. Diversi fan hanno commentato sconcertati il post di Instagram in cui la modella ha dichiarato di essere stata derubata. Molti dei commenti hanno mostrato solidarietà alla modella, anche se diversi utenti hanno contestato il fatto che la modella abbia sconsigliato per le vacanze, a causa del furto, Mykonos.

Il messaggio della modella e il commento di un fan

EN:

Mykonos film in.

PS(A). Don’t let insta fool u. Got robbed. Never going back lol. Wouldn’t recommend. Spend your money elsewhere

IT:

Film a Mykonos.

PS (A). Non lasciarti ingannare da insta. Sono stata derubata. Non ci ritornerò più lol. Non lo consiglierei. Spendi i tuoi soldi altrove

EN:

Let me get this straight, you’re blaming the whole of Mykonos because you were robbed and in retaliation you’re trying to impact their tourism and economy by telling people not to go there? And all of this is done with a bikini pic? Okay girl.

IT:

Fammi capire bene, stai incolpando tutta Mykonos perché sei stata derubata e per rappresaglia stai cercando di avere un impatto sul loro turismo ed economia dicendo alle persone di non andarci? E tutto questo è fatto con una foto in bikini? Va bene ragazza