Quando si tratta di sneakers siamo tutti più po meno esperti e negli ultimi anni siamo arrivati a spendere anche cifre folli per acquistare l’ultimo paio di scarpe che volevamo a tutti i costi. Ci sono persone però che anno speso ben più di qualche centinaia di euro per un paio di scarpe da ginnastica. Quindi, per tutti gli appassionati di sneaker là fuori, ecco un elenco delle sneakers più costose mai realizzate.

Vlone x Nike Air Force One High sneakers

L’etichetta Vlone è nota per aver disegnato alcuni dei migliori capi streetwear amati da molti. Il marchio ha deciso di collaborare con Nike per produrre l’Air Force One, una delle sneakers più costose sul mercato fino ad oggi. Questa scarpa top di gamma ha una colorazione nera. Gli accenti rossi e gialli rappresentano il marchio Vlone. Le due società hanno rilasciato solo 20 paia di scarpe che sono state messe all’asta a Parigi. Attualmente, un paio di queste scarpe hanno un valore di 8.000 dollari.

Air Jordan 4 Retro Eminem Encore

Le Air Jordan 4 Retro Eminem Encore sono succedute alla versione del 2015 delle sneakers Air Jordan 4 Eminem Carharrt. Queste costose sneakers sono state rilasciate nel 2017 per continuare la partnership tra Jordan ed Eminem. Secondo FashionBeans, le paia messe a disposizione per la vendita erano limitate in quanto l’accordo prevedeva solo la creazione di 23 paia di scarpe da ginnastica. Hanno fatto una lotteria e il ricavato delle vendite è andato tutto alla Marshall Mathers Foundation. Attualmente, la scarpa ha un valore di 18.000 dollari.

Eminem x Carhartt Air Jordan 4 sneakers

Le scarpe da ginnastica più costose del rapper americano non hanno però il baffo sul lato. Ecco infatti le Eminem x Carhartt Air Jordan 4. Come la maggior parte degli artisti, Eminem adora le sue scarpe da ginnastica. Ha già creato alcune belle collaborazioni in edizione limitata, quindi quando è stato invitato a collaborare con Carhartt, le cose stavano per diventare reali. Di questo modello ne hanno prodotte solo 10 ed è ufficialmente il primo paio di scarpe vendite direttamente attraverso eBay per la modica cifra di 30mila dollari. Anche qui la beneficenza ha fatto il suo infatti tutti i ricavati sono stati donati alla Michigan State University’s music school.

Converse Fastbreak indossata da Michael Jordan

Probabilmente le sneakers più costose mai indossate durante una partita, le Converse Fastbreaks di Michael Jordan sono state vendute per 190.000 dollari. Nel 1984, la squadra USA ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Los Angeles.

Decenni dopo, un paio di Converse Fastbreak firmate da Michael Jordan vennero messe all’asta. Inizialmente prevista solo per raggiungere 100.000 dollari, l’asta ha superato di gran lunga l’immaginazione di ogni “sneakerheads”. Chi avrebbe mai pensato che un paio di converse potessero valere 190.000 dollari.

Solid Gold Ovo X Air Jordan sneakers

Il rapper Drake è responsabile di questa scarpa incredibile che è stata realizzata su misura per lui. Diventano il paio di scarpe più costose della collezione Nike al mondo avendo un prezzo di 2 milioni di dollari. Secondo Expensive World, il designer dietro di loro era un artista chiamato Matthew Senna. La scarpa appare più come una statua piuttosto che una sneakers. Non sono stati venduti a nessun altro in quanto, tecnicamente, non sono “indossabili”.