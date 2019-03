Serie Tv anni ’90: quanti di noi sono stati attaccati alla televisione aspettando il telefilm preferito, dai primi teen drama al medical drama? Gli anni ’90 hanno segnato il ritorno all’era d’oro della TV negli Usa e non solo. Stiamo parlando proprio di Beverly Hills, Friends, Tata Francesca e Willy il principe di Bel Air: non sono state serie tv che hanno rivoluzionato il format di telefilm, ma il concetto di fashion legato agli attori televisivi. E’ infatti impossibile dimenticare i look street style anni ’90 dei protagonisti che hanno segnato un’epoca ed hanno lasciato il segno nel mondo della moda. Con il ritorno della moda Ninety, non possiamo che prenderne ispirazione per creare un outfit perfetto e di tendenza.

Beverly Hills

Il telefilm è diventato un cult anni ‘90, tutti i ragazzi sognavano di diventare Dylan o Brandon e le ragazze Brenda o Kelly. Un serie tv che ci ha donato tante lezioni di stile da: i crop top indossati dalle protagoniste che lasciavano intravedere l’ombelico abbinati a jeans, shorts, gonne o pantaloni a vita alta. E sono proprio i jeans detti “in stile Beverly Hills” ad aver rivoluzionato il concetto di street style anni ‘90. I classici mom’s jeans non elasticizzati, a vita alta e dritti giù fino alla caviglia da abbinare a felpe oversize, crop top e semplici t-shirt. Ultimo ma non meno importante i blazer sgargianti dal taglio maschile, che sono ritornati più forti di prima nelle passerelle 2019.

Tata Francesca

Era il 3 novembre 1993 quando iniziò “The Nanny”, conosciuto in Italia come “La Tata Francesca”. Una serie tv che ha segnato un’epoca d’oro per il mondo del fashion. La protagonista Fran Drescher ha sfoggiato innumerevoli look da capogiro, firmati dalle griffe più in voga del momento. Stiamo parlando abiti di: Moschino, Versace, Anna Sui, Dolce&Gabbana, Christian Lacroix, Escada, fino ad arrivare a cambiare anche più di 10 outfit in una sola puntata. Indimenticabili sono i vestiti dalla stampa a pois, completi in tweed (Chanel) e colori utilizzati come: il rosa shocking e il giallo evidenziatore.

Friends

La serie tv anni ’90 più amata ha esordito nel 1994 negli Usa. Per dieci anni Friends ci ha raccontato gli amori, i problemi, i tradimenti e l’amicizia di un’intera generazione ma ci ha donato anche tante lezioni di stile. La protagonista indiscussa per il mondo fashion è Rachel Green (interpretata dalla bellissima Jennifer Aniston), che ha ispirato ed ispira i look di molte donne e celebrity. Infatti tra capelli e abiti alla Rachel sembra che le ragazze prendano ancora lei come punto di riferimento. Non possiamo che ricordare allora i suoi look: dalle salopette denim, ai jeans Levi’s, alle camicie legate in vita con un nodo e gonne a quadri o in choker, insomma il segno di un’epoca di vera moda street style.

Willy il principe di Bel Air

Era il 1990 quando Will Smith inizia a recitare in una delle serie tv anni ’90 che hanno segnato poi anche il decennio successivo. Stiamo parlando proprio di “Willy il principe di Bel Air”, serie che ha contribuito a far scoppiare il boom dello street style. Magliette con i nomi dei giocatori NBA, camicie dai colori sgargianti, cappellini da baseball, maglioni oversize e scarpe da ginnastica rigorosamente firmate Nike. Infatti Willy sfoggiava in ogni puntata un paio diverso di Air Jordan come: Air Jordan IX whiteblack true red, Air Jordan V blackblack metallic silver, Air Jordan V grapes o le Air Jordan V whiteblack fire red. Allora non possiamo che ispirarci a questi look anni ’90, se siamo delle vere fashion victims.