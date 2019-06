Le regole per mangiare bene d’estate con le #3 insalate più golose

Quando ci sono di mezzo la spiaggia, il mare e il sole, il rischio di mangiare poco (o male) durante la giornata è in agguato. Pasti poco bilanciati si alternano a grandi abbuffate: da qui il rischio di portare a casa qualche chilo di troppo.

La Regola dell’Esperto Non Sbaglia Mai

Non saltare i pasti:

«Lo schema composto dai tre pasti principali ed eventualmente da due spuntini vale anche per l’estate», ricorda Elena Dogliotti, biologa nutrizionista e ricercatrice della Fondazione Umberto Veronesi.

«Lo schema composto dai tre pasti principali ed eventualmente da due spuntini vale anche per l’estate», ricorda Elena Dogliotti, biologa nutrizionista e ricercatrice della Fondazione Umberto Veronesi. La colazione:

«La brioche al bar non è proprio la scelta migliore», prosegue Dogliotti. «Se si ama fare colazione fuori, al cappuccino può essere abbinata una porzione di frutta». Cosa mettere allora a tavola nelle prime ore della giornata? Un vasetto di yogurt al naturale, la frutta fresca tagliata al suo interno, un pugno di cereali e (per gli adulti) un caffè rappresentano lo schema ideale. Sbaglia chi considera la bevanda, riabilitata anche in materia di prevenzione oncologica, proibita in estate: nessun problema fino alle 4-5 tazzine al giorno.

«La brioche al bar non è proprio la scelta migliore», prosegue Dogliotti. «Se si ama fare colazione fuori, al cappuccino può essere abbinata una porzione di frutta». Cosa mettere allora a tavola nelle prime ore della giornata? Un vasetto di yogurt al naturale, la frutta fresca tagliata al suo interno, un pugno di cereali e (per gli adulti) un caffè rappresentano lo schema ideale. Sbaglia chi considera la bevanda, riabilitata anche in materia di prevenzione oncologica, proibita in estate: nessun problema fino alle 4-5 tazzine al giorno. Il pranzo:

«A una colazione abbondante, può seguire un pasto più leggero: rappresentato da un’insalata mista, da un primo freddo condito con verdure o da una coppa di frutta con una porzione di gelato artigianale allo yogurt o fiordilatte» spiega Elena Dogliotti

«A una colazione abbondante, può seguire un pasto più leggero: rappresentato da un’insalata mista, da un primo freddo condito con verdure o da una coppa di frutta con una porzione di gelato artigianale allo yogurt o fiordilatte» spiega Elena Dogliotti La cena:

«A cena meglio prediligere un secondo e limitare l’apporto di carboidrati. Ma – prosegue Dogliotti – se si vuole mangiare una pizza, nessun problema: purché ciò non accada ogni giorno e scegliendone una non troppo “ricca”, per limitare l’apporto di sodio e di grassi saturi. Guai anche a pensare che, avendo mangiato poco in spiaggia, ogni sera si possa consumare il quantitativo di cibo che corrisponderebbe al pranzo e alla cena»

#1 Avocado Oh Yes!

Ingredienti:

-Valeriana

-Radicchio

-Avocado

-Salmone

-Olive

-Semi di chia

Le proprietà nutritive ed i grassi buoni contenuti in questo mix di salute, non faranno altro che riempire di energia e carica la vostra giornata.

#2 La Siciliana

Ingredienti:

-Arance

-Finocchi

-Pomodori Secchi

-Tonno

-Mandorle tostate

Gusto deciso e fresco allo stesso tempo. Con un filo d’olio extravergine d’oliva ed una spolverata di peperoncino in polvere per i più coraggiosi, pepe nero per i palati più sensibili, risulterà perfetta.

#3 Caprese Rivisitata

Ingredienti:

-Pomodoro ciliegino

-Mozzarella

-Ceci

-Rucola

-Noci

Particolare e classica allo stesso tempo, adatta a chi non vuole rinunciare al gusto tipico della caprese ma con l’aggiunta di un po’ di fantasia.