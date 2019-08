Ecco un excursus sulle stampe Primavera/Estate Prada più iconiche di sempre, ripercorso alla perfezione da Susie Bubble.

Le geometrie Ugly Chic della Primavera/Estate ’96

Le stampe geometriche sono parte integrante del lessico visuale di Prada in modo così profondo che sarebbe difficile pensare a questo brand senza il suo arsenale di pattern retrò color seppia. A dare l’avvio ufficiale a questa associazione è stata la collezione Banal Eccentricity nella collezione primavera/estate 96, che ha inoltre portato in passerella per la prima volta l’estetica dell’ugly chic oggi estremamente diffusa nell’industria della moda.

I Rossetti della Primavera/Estate ’00

Oggi la stampa a rossetti di Prada è un vero e proprio capo da collezione, uno dei pattern più riconoscibili dell’intero sistema fashion. Ispirandosi a Yves Saint Laurent, nella sua collezione primavera/estate 2000 Miuccia ha riprodotto labbra e rossetti su camicie, gonne e uniformi. La precisione geometrica della loro disposizione e la palette di colori freddi scelta dalla stilista hanno fatto sì che l’oggetto femminile per eccellenza ricordasse a chi guarda questa stampa i proiettili di una pistola; del resto, spesso si parla di make-up come di una protezione, un’armatura.

Gli uomini d’affari sulla spiagga della Primavera/Estate ’10

E se la prossima riunione fosse al mare? Probabilmente è questa la domanda che si è posta Miuccia creando questa spiazzante stampa. Si dice che per trovare l’immagine giusta il team Prada abbia lavorato a lungo, optando infine per una spiaggia affollata in un resort giapponese. Si tratta di una stampa surreale e ipnotica perfetta per accompagnare i classici completi in grigio antracite del brand.

Le Banane Minimal della Primavera/Estate ’11

Il “Barocco minimal” della primavera/estate 11 è celebre per le sue banane e ha ispirato così tante contraffazioni da essere ancora ben presente sul mercato nero della moda di lusso. Ma le stampe di questa collezione non possono certamente essere definite minimal: ispirate all’epoca jazz di Josephine Baker e rielaborate in chiave cartoon, banane, scimmie e blocchi di colore sono stati a lungo (e sono ancora) l’elemento chiave di un look perfetto per editoriali e immagini di streetstyle.

Le Fiamme della Primavera/Estate ‘12

La stagione successiva, Miuccia ha nuovamente infiammato le penne di critici e giornalisti di moda portando in passerella un turbinio di fiamme e atmosfere bollenti per la primavera/estate 2012. Accompagnate da gonne alla Marylin Monroe e foulard anni ’50, le fiamme di questa collezione hanno adornato le scarpe forse più viste ai piedi di celebrità e modelle negli ultimi anni.