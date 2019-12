Le passioni delle star

Abbiamo imparato ad apprezzarli grazie ai loro film, alle gesta sportive ed ai programmi televisivi che ci accompagnano quotidianamente. Ma vi siete mai chiesti cosa facciano i VIP nel tempo libero? Quali siano le loro passioni? Noi sì ed abbiamo deciso di spiegarlo anche a voi.

Partiamo subito da due super VIP amati non solo come attori, ma anche grazie alla bellezza. Brad Pitt e Leonardo Di Caprio trascorrono intere nottate a creare vasi e statue di terracotta. Come ha riferito un insider, Pitt e Di Caprio darebbero sfogo alla loro creatività nello studio che l’ex marito di Angelina Jolie ha allestito nella sua villa a Los Angeles.

A volte passano del tempo insieme ad altri artisti amici di Brad, altre volte invece sono loro due da soli. Leo porta dei sandwich presi nel suo locale preferito, Fat Sal’s, e i due creano arte fino alle prime luci dell’alba. Insomma, colleghi che condividono la stessa passione.

C’è un’altra passione che accomuna diversi VIP di Hollywood: l’uncinetto. Russell Crowe, Cara Delevigne e Julia Roberts sono solo alcuni dei nomi legati a questa tendenza “innovativa”. Modelle, attori/attrici, registi e produttori consigliano l’uncinetto soprattutto durante le ore di attesa da passare sui vari set o durante i lunghi viaggi. Si potrebbe dire che questa rappresenti una vera e propria pratica terapeutica.

Se le star, le prime risalgono agli anni ’50, aderiscono alla cerchia dell’uncinetto non è banale l’idea di farla diventare un trend in continua crescita. In molti paesi tra cui la Spagna, la Germania e la Francia lavorare a maglia si è imposto come una nuova fetta di mercato. Intorno a questa passione stanno nascendo parecchie attività, economiche e non, ma soprattutto è accresciuta l’attenzione verso questo fenomeno. Sorgono, infatti, numerosi blog che insegnano e scoprono varie e differenti tecniche dell’uncinetto mettendo in relazione i maggiori esperti del settore.

Tornando alle star di Hollywood parliamo di Angelina Jolie. Oggi è una donna impegnata in molte cause umanitarie, in realtà ha sempre avuto un lato dark, che spiega la sua collezione di coltelli affilatissimi! Proprio come quelli usati nel film Tomb Raider!

Reese Witherspoon, invece, con la sua passione numero 1 conferma di essere una ragazza dolce, romantica e d’altri tempi. Cosa le piace? Le piace circondarsi di lino, pizzi e merletti d’altri tempi.

Eva Longoria è un’eccellente cuoca. Questa sua passione l’ha portata a pubblicare il libro “Eva’s Kitchen: Cooking with Love for Family and Friends” nel quale ha racchiuso tutte le sue ricette preferite tra le quali la tortilla soup, una ricetta rivisitata per racchiudere tutti gli odori e i sapori del Messico a modo suo. É la perfetta antitesi del personaggio che interpreta nella Serie Tv se pensiamo che Gabrielle sia una frana tra i fornelli.

Cosa fa Cole Sprouse quando non è Jughead Jones? Come possiamo constatare dai suoi social, coltiva una delle sue più grandi passioni: la fotografia. Il talentuosissimo Cole, non nasconde le sue abilità da fotografo e sfodera i suoi lavori migliori sul suo account Instagram. Tra i soggetti catturati dal suo obiettivo abbiamo: il cantante britannico Sam Smith, la sua onscreen partner (e non solo) Lili Reinhart e copiosi paesaggi. Ma non è finita qui: l’attore ha infatti creato un apposito account Instagram camera_duels dove pubblica scatti di persone comuni sorprese in flagrante mentre cercano di scattare segretamente delle foto allo stesso attore.

Patrick Dempsey, invece, è anche un giocoliere e servendosi solo delle sue mani è capace di alternare e coordinare fino a cinque birilli lanciandoli in aria. Da giovane Patrick Dempsey sognava di diventare un clown e dev’essere piuttosto bravo dato che ha vinto persino un campionato.

L’attrice statunitense Troian Bellissario pare abbia una vita piuttosto caotica: tra i numerosi viaggi in compagnia del marito e i suoi impegni lavorativi in qualità di attrice nei ruoli di Spencer Hastings e Alex Drake nella Serie Tv Pretty Little Liars e poi come regista degli episodi “Il cuore dimora negli occhi” dello stesso Pretty Little Liars e prossimamente in un episodio di “Famous in Love”. Nel poco tempo libero rimasto, oltre che seguire Game of Thrones, Troian pratica un insolito sport: l’Aerial Silks, una disciplina circense che vede l’atleta sospeso in aria, dove si esibisce in performance acrobatiche restando aggrappato a dei nastri di seta.

Infine non possiamo poi non citare tutti gli amanti del gioco come Robert De Niro, Ben Affleck, ma anche star più insospettabili come Jennifer Lopez e Rafael Nadal. Tra gli italiani il più conosciuto, per stessa ammissione del figlio Christian, è stato il grande Vittorio De Sica. Più recenti, invece, i vari Pupo, Katia Ricciarelli, Marco Baldini e tanti altri.