Le nozze da favola delle star. Abiti rigorosamente creati “su misura” dalle più celebri maison di moda a livello internazionale. Le nostre amatissime celebrità, soprattutto declinate al femminile, sembrano delle vere e proprie principesse uscite direttamente da Walt Disney durante questa celebrazione unica ed irripetibile. Preparate “ad hoc” ed impeccabili, pronte a raggiungere il proprio principe azzurro sull’altare. Un giorno indimenticabile per chiunque, nonché uno dei momenti più importanti della vita di qualsiasi donna. Senza nulla togliere all’universo maschile. La verità è inutile negarla: le donne amano anche tutti i stressanti preparativi antecedenti. La scelta della location, la lista degli invitati, le bomboniere, ma soprattutto, la ricerca del vestito ideale. Soprattutto per quanto riguarda le star. Fanno sognare proprio come in un film.

Le nozze da favola delle star: gli abiti da “mille e una notte”

In generale, i matrimoni fanno sognare e brillare gli occhi. Gli abiti da favola delle celebrità più conosciute lasciano chiunque senza fiato. Alcune vip hanno optato per degli abiti attillati, altre per quelli più voluminosi; c’è chi ha preferito i pizzi e i merletti e chi, invece, uno stile più semplice e lineare, con al massimo dei punti luce a decorare le creazioni realizzate dai migliori stilisti del mondo. Un look nuziale che era piaciuto particolarmente era stato quello di Michelle Hunziker per il suo secondo matrimonio, quello con Tomaso Trussardi, celebrato a ottobre 2014. Per l’occasione, la showgirl italo-elvetica aveva deciso per un abito stile “nuvola” con un semplice hair-styling che prevedeva una rosa a puntare la coda bassa bionda.

La bellissima showgirl quel giorno è arrivata a bordo di una Porsche color ruggine, davanti al Palazzo della Regione, nel cuore di Bergamo Alta. Ad attenderla, emozionatissimo, Tomaso Trussardi. Quest’ultimo indossava un abito della Maison di famiglia, al contrario di Michelle, la quale ha scelto invece una creazione di Antonio Riva. Non solo la bella Michelle: Da Chiara Ferragni a Jennifer Lopez, da Céline Dion a Elisabetta Canalis ed infine la vulcanica Elettra Lamborghini.

I vestiti da sposa più costosi della storia

In occasione delle sue nozze voleva niente di meno che una “cappa”. La direttrice creativa di Alexander McQueen, Sarah Burton, assecondò le richieste di Serena Williams per il suo matrimonio celebrato nel 2017. In occasione di questo memorabile evento creò un abito voluminoso, dal taglio principesco, completato da un capospalla. Infine, vennero aggiunti all’abito gioielli preziosissimi. Il tutto per un costo esorbitante che si aggira intorno ai 3 milioni di euro. Il vestito da sposa più costoso della storia. Abiti da sposa trasformati in vere e proprie leggende, oltre l’universo fiabesco. Tessuti pregiati, stoffe nobili, accessori preziosi e gli stilisti legati alle maison di moda più prestigiose al mondo. Come ad esempio il raffinatissimo abito in seta purissima e corpetto in pizzo di Grace Kelly, che ha fatto sognare intere generazioni, dal costo di 490 mila euro. Oppure, l’abito bianco di Victoria Swarovski costituito da migliaia di cristalli, a cui si aggiunsero circa 8 metri di velo. Il tutto per un valore da “mille e una notte” di circa 1 milione di euro.

Le nozze da favola delle star. Elettra Lamborghini e i suoi abiti da sogno

“Nella mia vita sono stata così fortunata a trovare una persona così buona… nel 2020 poi…devo essere stata proprio brava per meritarmi un regalo del genere…”. Così Elettra Lamborghini ha parlato del suo indimenticabile matrimonio attraverso Twitter, pubblicando la prima foto da marito e moglie con il suo amatissimo fidanzato, il deejay olandese Afrojack, all’anagrafe Nick van de Wall. Il tutto tenutosi lo scorso 26 settembre. Per l’occasione, la sposa ha sfoggiato tre diversi abiti.

I tre abiti da favola

Il primo abito, quello che ha indossato per salire all’altare, è un vestito con scollo vertiginoso e spalline sottili, pizzi e trasparenze, realizzato dalla casa Galia Lahav e scelto nell’atelier Celebrity Spose di Napoli. Il prezzo dell’abito va dagli 8 ai 12mila euro. Il secondo, invece, molto romantico, è stato scelto da Elettra per la cena. Si tratta di un abito sempre a sirena interamente ricamato in pizzo, con scollo a cuore e maniche lunghe e svasate, questa volta di Zuhair Murad Mariage. Il costo? Tra gli 8 e i 20mila euro. L’ultimo outfit, ma non meno importante, quello scelto per il taglio della torta. Il vestito caratterizzato da un’ ampio spacco fino all’inguine è una creazione di Dalia Manasherov, stilista israeliana specializzata in design moderno di abiti da sposa.