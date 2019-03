I cari cugini francesi sono da sempre in competizione con i cari italiani, non fanno altro che sfidarsi senza sosta. Dalla cucina al famoso quadro di Leonardo da Vinci, la Gioconda, darci una bella tregua sembra essere proprio una cosa alla lontana. Per non parlare del tema moda, la domanda frequente è sempre la stessa ma la moda è nata in Francia o in Italia? E da qui potrebbe aprirsi un dibattito senza fine. Quest’anno sembra che però la Francia abbia trovato un modo per farsi notare ulteriormente ed ecco qui che improvvisamente come veneri dalle acque, le modelle francesi fanno perdere la testa al fashion system e non solo. Un 2019 dove la moda sembra gridare a squarcia gola in francese. Ed eccole qui, le bellezze alle trois bandes.

Pauline Hoarau

Pauline Hoarau classe 1994, nata e cresciuta sull’isola di Réunion, è una delle top model più giovani e famose del mondo. Un viso angelico accompagnato da folti capelli ricci, Pauline Hoarau fa parte del gruppo Elite Model Management, È stata nominata al Melty Future Awards 2014.Nel corso della sua carriera è stata parte delle campagne pubblicitarie di Armani, H&M, Jason Wu, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger e Topshop. Pauline Hoarau ha camminato in oltre 200 sfilate di moda, inoltre ha posato in copertina per Elle (Francia, Italia, Messico). Insomma un orgoglio per il sistema della moda francese.

Thylane Blondeau

Thylane Blondeau classe 2001, nata e cresciuta in Aix-en-Provence, Francia, aveva solo 3 anni quando nel 2005, all’entrata dell’asilo, è stata notata dallo stilista francese Jean-Paul Gaultier che l’ha voluta fortemente per la sua sfilata bimbi della Paris Fashion Week. Quel viso angelico, gli occhioni azzurri, la pelle chiara e capelli castani hanno fatto breccia nel cuore di tutti. Thylane oggi vanta più di 1,1 milioni di follower su Instagram e fa parte di quella generazione instamodels che punta alla bellezza naturale, non solo, da poco ha lanciato un suo marchio Heaven May incentrato sullo street style anni 90’. Ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie di Dolce&Gabbana e recentemente la rivista l’Officiel ha deciso di metterla in copertina, insomma si dice di lei sia attualmente una delle modelle più belle del mondo.

Taylor LaShae

Taylor LaShae classe 1988, nata in Texas ma di origini francesi, è un’attrice, modella e celebrità su Instagram, considerata dall’industria della moda come una “it-girl” e famosa per il suo stile unico e riconoscibile alla parigina. Taylor LaShae ha da sempre dichiarato nelle interviste che ha sempre avuto un debole per la modellazione. Sebbene abbia avuto un paio di esibizioni da modella quando era molto giovane, all’età di 15 anni ha fatto il suo primo lavoro di modella. Ha lavorato part-time per un negozio vintage molto popolare, e dopo un po ‘di tempo le è stato chiesto di posare per alcune foto per promuovere vari oggetti venduti nel negozio. Le foto sono state pubblicate online e Taylor ne ha pubblicate alcune sulla sua pagina Instagram e da lì un successo immediato. Taylor ha uno stile inconfondibile che è in francese può definirsi solo con una parola: chic. Nel corso della sua carriera di modella, ha lavorato per marchi come PE Nation, Calvin Klein, Hansel & Gretel, Nice Martin e tanti altri.

Gabrielle Caunesil

Gabrielle Caunesil classe 1992, nata e cresciuta a Parigi, è conosciuta anche per aver sposato l’imprenditore italiano Riccardo Pozzoli (ex fidanzato di Chiara Ferragni). Gabrielle Caunesil ha conquistato il mondo social grazie ad un mood e ad uno stile tutto francese. Sul suo profilo Instagram da 709 mila followers, dispensa anche consigli su i prodotti beauty irrinunciabili per essere una vera fashion addict e il suo grande amore più grande oltre a suo marito, è il marchio Chanel. Gabrielle fa parte dell’agenzia di modelle Elite, ha posato soprattutto per diverse case di lingerie e costumi da bagno come La Perla e Bamba Swimswear, ma presta anche volto ad uno dei siti e-commerce più famosi: Asos.

Louise Follain

Ultima ma non meno importante è Louise Follain. 19 anni nata e cresciuta a Parigi, occhi blu da cerbiatta, sorriso timido, look décontracté, è una bellezza acqua e sapone. Louise Follain è l’incarnazione perfetta del classico broncio “alla francese”. Una giovanissima modella con una frangetta all’Amelie e guardaroba che fa leva sui capi basic e super chic. È stata definite da riviste del calibro di Vogue America e Harper’s Bazaar l’ha chiamata “clone di Jane Birkin”. Ha partecipato già a diverse campagne pubblicitarie e diversi marchi del mondo della haute couture francese, come Chanel, la fanno realizzare video tutorial sui loro prodotti beauty. Possiamo affermare che anche stavolta, la Francia è riuscita a rubarci un po’ la scena.