Le modelle girano il mondo per lavoro, ma quando sono fuori servizio, molte di loro amano rifugiarsi in località un po’ meno scontate rispetto a quelle che uno si aspetterebbe e le «destinazioni del cuore» di top model come Helena Christensen o Miranda Kerr, Lily Aldridge o Adesuwa Aighewi ne sono la conferma.

Lily Aldridge – Walt Disney World (Orlando)

«Disney World è il mio posto preferito dove andare con mia figlia Dixie – rivela la Aldridge – e ogni volta è magico. Durante l’ultimo viaggio ero incinta di mio figlio Winston, così non potevo andare su molte attrazioni, ma per una donna incinta quel posto è un vero paradiso gastronomico e ho adorato ogni singolo boccone».

Helena Christensen – Danimarca