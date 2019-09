Le ministre e il tailleur, legame imprescindibile: dalla Bonetti alla Pisano

La classe è donna, si sa, e il bello è che quando il gentil sesso decide di permettersi un tailleur prendendolo in prestito dall’iconico guardaroba maschile lo fa con grande estro. Lasciandosi alle spalle una scia di beatitudine in pieno animo dolce stilnovo. Le grandi maison non sono sorde al fascino della donna in completo maschile (soprattutto se si tratta di ministre). Da Dior che ha valorizzato tailleur e veletta durante la settimana della moda parigina a Ralph Lauren che abbina camicia e dolcevita. Non solo le firme di haute couture, il tailleur è il must have di ogni donna, le Influencer parlano chiaro, anche sulla scorta delle più seguite fashion victim (alias Céline Dion), permettersi di indossare un tailleur, magari sdrammatizzandolo con qualche accorgimento chic, non è così inaccessibile.

Le ministre e la moda: binomio imprescindibile

Ma oggi non parleremo delle giovanissime influencer, che brillano di glam su copertine e profili socil, bensì di donne in carne e ossa. Donne di potere e di cultura, con un mestiere un po’ più vecchio stile che non ha niente a che fare coi like, ma solo coi consensi. Alte, basse, magre oppure in carne, ecco a voi donne in carriera da prendere ad esempio: le cariche pubbliche non le spaventano e la moda, a quanto pare, nemmeno!

Il tailleur, gonna o pantalone, va per la maggiore nel nuovo governo al femminile. Spruzzato di bianco o nero totale. L’ha scelto beige abbinato al nero Nunzia Catalfo, nero con il sotto bianco Luciana Lamorgese. Con la gonna e la giacca bordata di bianco Paola De Micheli. In fotocopia (tubino noir come la giacca sopra) le ministre Fabiana Dadone ed Elena Bonetti. Paola Pisano c’ha messo fantasia con la gonna-pantalone larga e lunga fino ai piedi a disegni grafici accostata alla camicetta con le maniche larghe munita di girocollo-collana.

Dulcis in fundo il look più estroso delle “Settebello” ministeriale: Teresa Bellanova ha osato inosabile per una donna curvy: le piccole balze sovrapposte sull’abito a sacchetto in uno scioccante blu cobalto. E Nunzia De Girolamo, ex ministro nel governo Letta, consorte del neo-ministro Francesco Boccia, seduta tra il pubblico, se la ride.