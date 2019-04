Dimentichiamoci delle shopping bag, quest’anno le tendenze moda 2019 hanno decretato che più piccole sono meglio è. Ed ecco che sulle passerelle abbiamo visto un susseguirsi di mini mini bag, come quelle proposte da Jacquemus. Si tratta di vere e proprie borse dalla dimensione microscopica, che a stento possono contenere un pacchetto di caramelle, un rossetto o un paio di monetine. C’è chi dice che siano inutili, c’è chi dice che siano geniali. Sicuramente sono un elemento del fashion system, che non passa inosservato. Voi ne acquistereste una?

Le mini di Jacquemus

Sicuramente Jacquemus si è distinto quest’anno per gli accessori e in modo particolare per le sue mini mini bag. Questo modello è ormai noto (soprattutto alle star) da Rihanna, Kim Kardashian a Kendall Jenner, queste bags ricordano un po’ i modelli di Barbie. Nell’ultima sfilata il marchio francese ha sfidato le leggi del fashion system, creando una versione ancora più piccola del modello Le Saq Chiquito, che misurava solo 10 cm x 8 cm per un budget non tanto mini (circa 400 dollari).

Scandalosamente piccole

Queste mini mini bag hanno spopolato sulle passerelle della primavera-estate 2019 e saranno di tendenze anche nella stagione fredda. I modelli sono vari e super colorati, griffe come : Loewe ha portato in passerella mini bag glossy, Acne Studios ha puntato su plexiglass e spille decoro, Burberry su vernice logata e catene sottili, Chanel ha enfatizzato il nuovo trend con mini bag doppie o mini marsupio.

Scandalosamente costose

Se la loro dimensione è mini, queste borse compensano nel prezzo. Una mini mini bag firmata Jaquemus come il modello in verde chiamato Le Chiquito, può arrivare a costare 385 euro. Ma non è finita qui, il modello trapuntato di Chanel (una semplice tracolla dalle dimensioni minuscole) può arrivare a costare oltre 1000 euro.

Come indossare le mini mini bag

Per chi vuole essere sempre al passo con la moda, acquisterà sicuramente una mini mini bag. Se siete amanti del look romantico, indossate la vostra borsetta con una gonna plissè con una bella blusa e un blazer morbido e destrutturato, se siete amanti di un look più sportivo, una semplice tuta stile anni ’90 colorata è perfetta da indossare con un modello a tracolla. Allora cosa stiamo aspettando? La moda non aspetta, quindi via allo shopping.