Se fino all’anno scorso le fashion-addict giravano con robuste scarpe da ginnastica, meglio se bianche o, al massimo, con dei mocassini aperti sui talloni, e magari foderati di pelliccia, la grande novità della Primavera/Estate 2019 sono proprio loro, le infradito.Riportate in passerella, fra gli altri, anche da Molly Goddard, che le ha riproposte in versione ultra-minimal, le flip-flop più attuali hanno uno stile super semplice e colori tenui, per aggiungere un tocco casual-chic anche all’outfit più ricercato.

Se dici infradito dici Havaianas

E se diciamo infradito, qual è la marca che ci salta subito in mente? Ma le Havaianas naturalmente. Sono le infradito in gomma, colorate e divertenti, più famose sul pianeta. Non c’è nessuno che non ne abbia indossate un paio almeno una volta nella propria vita. Emblema della comodità, sono anche le scarpe estive di super tendenza da (quasi) sempre. Indossandole sarete sulla cresta dell’onda delle tendenze moda Estate 2019.

L’infradito delle celebrity

Sfoggiate non solo in spiaggia o nel tempo libero ma anche in viaggio e a passeggio con tutta la famiglia e per tutta la famiglia, vedi Angelina Jolie e l’allora marito Brad Pitt. Ma anche la super stilosa Jennifer Aniston che in fatto di moda se ne intende le sceglie per uscire con abitino sporty-chic. E ancora la sexy Selena Gomez e pure la trasgressiva Miley Cyrus. Per non parlare dell’elegantissima e sempre impeccabile Gywneth Paltrow. Tutte con stili diversi ma tutte con un paio di Havaianas. Pure la regina dell’estroso Kim Kardashian è stata beccata con ai piedi queste magiche ciabattine.

Una capsule animalista

Il brand brasiliano anche quest’anno presenta una capsule collection di infradito in partnership con IPÊ, Instituto de Pesquisas Ecológicas che da oltre 21 anni si occupa di proteggere specie vulnerabili e in via di estinzione. La collezione IPÊ di Havaianas, che comprende tre infradito, non poteva non essere dedicata a tre animali simbolo del Brasile, spesso rimossi dal loro habitat nativo per essere inseriti in ambito domestico, o venduti per creare pellicce: il giaguaro, l’ara dalle ali verdi e la grande scimmia leonina.