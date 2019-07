Madri e figlie possono somigliarsi non solo caratterialmente, ma anche fisicamente e, a volte, la somiglianza è talmente palese tanto da non potersi sbagliare. Stessi occhi, naso, bocca o fisico, foto e video sui social e sui vari magazine ci danno conferma di quanto i baby di Hollywood vantino somiglianze impressionanti con i propri genitori.

Meryl Streep e Mamie Gummer

Mamie Gummer è la primogenita dell’attrice Meryl Streep e dello scultore Don Gummer. Nata il 3 agosto 1983, come sua mamma e sua sorella Grace – ci sono anche il fratello Henry e la sorella Louisa – ha la passione per la recitazione e ha preso parte a diversi lavori sul piccolo e sul grande schermo.

Vanessa Paradis e Lily-Rose Depp

Altra celebre coppia è quella formata dall’ex top model e cantante francese Vanessa Paradis e da sua figlia Lily-Rose Depp. Quest’ultima, nata dalla relazione con Johnny Depp, ha compiuto 20 anni ed è già è un’attrice ed una modella affermata. Katie Holmes e Suri Cruise La piccola Suri Cruise è la copia di mamma Katie Holmes. Figlia della Joey Potter di Dawson’s Creek e di Tom Cruise, Suri è nata il 18 aprile 2006 ed è sempre più bella. Dalla separazione con Cruise, Katie ha cercato di tenere lontano dal gossip la figlia Suri: le due sono molto unite e conducono una vita il più normale possibile a New York, dove Katie cerca di impartirle la stessa educazione che lei ha ricevuto dai suoi genitori.

Lisa Bonet e Zoë Kravitz

Nata l’1 dicembre 1988, Zoë Kravitz è la bellissima figlia dell’attrice Lisa Bonet – la famosa Denise de I Robinson – e del cantante Lenny Kravitz. Attrice e cantante, Zoë ha intrapreso la stessa carriera dei suoi genitori: ha debuttato nel 2007 al cinema, recitando al fianco di Jodie Foster; è la cantante della band Lolawolf; ha avuto ruoli in X-Men – L’inizio (X-Men: First Class), nella saga di Divergent e recita nella serie TV Big Little Lies. Anche se Lisa non ha vissuto al meglio questo confronto con la madre.

Gwyneth Paltrow e Apple Martin

Nata il 14 maggio 2004, la piccola Apple Martin, figlia dell’attrice Gwyneth Paltrow e del frontman dei Coldplay Chris Martin, è oggi una bellissima quattordicenne sempre più simile alla sua mamma. La coppia Paltrow-Martin è stata sposata fino al 2016: dalla loro relazione è nato anche Moses.