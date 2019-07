Dopo le parrucche che rendono possibili bellissimi bob, le extension sono il segreto beauty delle trasformazioni flash delle nostre amate Star. Styling che cambiano da un giorno all’altro e che durano anche per una sola serata. Da Ariana Grande a Bella Hadid, sono il metodo più efficace per allungare e rendere più folta la chioma. Le lunghezze “fake” permettono di togliersi anche lo sfizio della frangia senza ricorrere alle forbici, come ha fatto di recente Barbara Palvin.

Prima e dopo

Le star non possono rinunciare alle extension. Disposte a spendere un patrimonio per averle in testa anche solo per 24 ore. Ultimamente, infatti, sono moltissime le star che registrano un’inversione di marcia passando dal bob di ordinanza delle ultime stagioni a chiome che oltrepassano il seno, spesso portate liscissime per evidenziarne le lunghezze. Tra le prime è stata Kim Kardashian, che in una sorta di un tributo a Cher anni ’70, ha portato per qualche mese capelli lunghissimi e biondo platino, poi tagliati in un caschetto pari azzurro. Dopo che le tendenze capelli, hanno imposto bob, lob e pixie torna la voglia di lungo, anzi di lunghissimo, modello raperonzolo.

Bella Hadid

Zendaya

Ariana Grande

Come applicarle

I migliori brand di extension l’italiano è Great Leanghts che tra le sue clienti conta moltissime celebrità, usano solo capelli pregiatissimi e riescono a personalizzarli in base al proprio colore e alla texture naturale dei capelli. A seconda della tipologia che si sceglie, la durata delle extension può variare, fondamentale è la tecnica di applicazione.

Le extension si possono fissare con cheratina e il risultato dura 5 mesi, anche se occorre fare attenzione al materiale utilizzato che potrebbe rovinare i capelli di base. C’è poi la tecnica brasiliana che consiste nell’annodare le extension ai capelli veri e quella africana dove si cerano treccine con i capelli propri alle quali vengono cucite le extension, anche se il risultato è più visibile. Ovviamente sappiamo che l’applicazione delle extension è molto costosa. In genere la cifra si aggira intorno ai 5 euro a ciocca e di solito il numero medio di applicazione è di circa 100. Quindi occorre calcolare un costo medio che va dai 400 ai 500 euro, se non di più.