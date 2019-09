Kate Middleton è stata accolta fin dall’inizio, sia dalla Royal Family che dai cittadini del Regnio Unito, grazie al suo passato di “persona comune” entrata a far parte del Casato di Windsor. La Famiglia Reale britannica ha sempre fatto parlare di sé, ma oltreoceano si celano molte altre realtà altrettanto interessanti: ecco le donne reali più belle al mondo.

Rania di Giordania

La Regina Rania di Giordania è una delle reali più attive a livello sociale e vanta un master onorario in Cooperazione internazionale e sviluppo presso l’Università La Sapienza di Roma. Impegnata in diversi campi, dall’istruzione agli scambi interculturali, Rania è sposata con il Re Abdullah bin al-Hussein con il quale ha avuto quattro bambini.

Letizia di Spagna

Letizia ha una cosa in comune con Kate Middleton: entrambe erano “due di noi” prima del matrimonio reale. La Regina di Spagna, infatti, lavorava come giornalista e presentatrice televisiva prima di conoscere Re Felipe. Dal 2015 è Ambasciatrice della Nutrizione presso l’ONU per l’alimentazione e l’agricoltura.

Marie-Chantal di Grecia

Marie-Chantal Miller è londinese dalla nascita, ma dal 1995 è diventata Principessa ereditaria della Grecia unendosi in matrimonio con il Principe Pavlos. Marie-Chantal, inoltre, lavora da ormai vent’anni come autrice per bambini, illustratrice e designer di abbigliamento.

Jetsun Pema del Bhutan

Il fascino orientale può mietere vittime, ne sa qualcosa Jetsun Pema del Bhutan, nota anche come Regina dei draghi. Ha avuto il primo figlio nel 2016 insieme al Re Jigme Khesar Namgyel Wangchuck e viene considerata una guru della moda, famosa per le mise in cui abbina lo stile tradizionale con i colori più vivaci ed estrosi.

Charlene di Monaco

Torniamo in Europa, più precisamente in Francia. Charlene di Monaco, nata Wittstock, è Principessa consorte del Principato di Monaco e ha alle spalle una carriera come nuotatrice olimpionica e modella.

Il matrimonio con Alberto II, celebrato nel 2011, ha certamente fatto notizia: pare, infatti, che Charlene avesse tentato di annullare la cerimonia e di fuggire tre volte. Le acque si sono successivamente calmate ed oggi la coppia sembra essere felice. Charlene ed Alberto hanno avuto due figli insieme, Jacques e Gabriella, i futuri eredi al trono di Monaco.

Vittoria di Svezia

A questa grande crew di donne reali, si aggiungono anche le Royal Girls nordiche. Vittoria di Svezia è la Principessa ereditaria al trono ed è moglie di Daniel Westling dal 2010, con cui ha avuto due figli, Estelle e Oscar. La Principessa svedese ha un curriculum stellare: nel 2000 ha conseguito una laurea in scienze politiche all’Università di Yale e vanta esperienze professionali all’interno di organizzazioni internazionali come l’ONU e il Parlamento Europeo.

Keisha di Nigeria

Con una carriera da top model, Keisha è diventata Principessa dopo il matrimonio con il Principe nigeriano Adekunle Adebayo Omilana. Dopo gli studi all’Università di Chicago, la royal girl africana si è dedicata alla professione di modella, posando per L’Oréal, Revlon, Maybelline e Pantène.