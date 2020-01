Le donne preferiscono gli over 50: i “Mr. Grey” più affascinanti

“Grey is beautiful, o meglio, “sexy”. Sì, l’argento nei capelli fa decisamente girare la testa alle donne, giovani e meno giovani. L’uomo maturo, specie se madre natura è stata generosa negli anni, guadagna in fascino e risulta infinitamente più attraente dei suoi pari sesso più giovani. Non parliamo del solo aspetto fisico: la maturità nell’uomo tra i 50 ed i 60 anni, prima dell’inevitabile declino decretato dalla genetica, raggiunge il suo apice.

Capita sempre più spesso di incontrare per strada coppie in cui lei, tra i 30 ed i 40, cammina a fianco di un uomo più maturo, con l’argento nei capelli e nella barba. E non dite che è solo questione di status sociale, perché mentireste a voi stesse. Ma chi sono le “icone”, i “Mr. Grey” di riferimento per l’uomo comune over 50 che vuol risultare ancor di più affascinante? Ecco la nostra personalissima classifica.

George Clooney

George non poteva che essere al numero uno di questa classifica ideale. Avvantaggiato dal grigio prematuro nei capelli, fin dalle prime stagioni di E.R., la serie tv che l’ha consacrato come sex symbol, George Clooney maturando è diventato sempre più affascinante. E’ vero, madre natura è stata molto generosa con lui, ma George l’ha assecondata, elaborando uno stile, dall’abbigliamento al modo di apparire in pubblico, molto personale e terribilmente sexy. “Number one”, insomma.

Alessio Boni

Per la seconda piazza abbiamo scelto un nome italiano, quello di Alessio Boni. Smessa l’aria da “bello dannato” che aveva fino ai 40 anni, Alessio è sbocciato nel pieno della mezza età. 53 anni compiuti, un fisico atletico e proporzionato (1.79 di altezza), Alessio Boni è amato dalle donne per il suo sguardo sexy e per il mood non aggressivo. Lontano dallo stereotipo del latin lover, ma più vicino al fascino dei Mr. Grey di Hollywood.

Alain Delon

Lui è decisamente il più maturo, non fosse altro che per l’anagrafe. Ma il declino, per Alain Delon, sembra decisamente una prospettiva sconosciuta. L’argento dei capelli ha acceso ancor di più l’azzurro di quegli occhi che hanno trafitto milioni di cuori femminili nella sua lunga carriera di attore. E decine di altri cuori nella vita reale. Che dire poi dell’eleganza innata? Sarebbe chic anche in pigiama a righe.

Brad Pitt

E’ sì, anche il “piccolo” Brad ha passato da un pezzo la soglia dei cinquanta, anche se non si direbbe. E se l’argento fatica a prendere largo nella chioma bionda che l’ha reso famoso, quel grigio nella barba incolta rende Brad Pitt infinitamente più sexy di quando 30enne spezzava i cuori delle adolescenti di mezzo mondo. Quanto al look, negli anni ha guadagnato eleganza e fascino: sarà merito di Angelina e Jennifer?

Patrick Dempsey

Al pari di Clooney, il fascinoso Patrick Dempsey è diventato un sex symbol grazie ad un medical drama, il celebre “Grey’s Anatomy”. Caso vuole che “il grigio” nel titolo della serie tv sia stato premonitore. A 54 anni compiuti Patrick ha fascino da vendere. Una maturazione che è prima di tutto fisica: quante donne si sciolgono davanti al suo sguardo languido ma rassicurante?

Alessandro Gassman

Chiudiamo con un altro attore italiano, Alessandro Gassman. Il figlio del grande Vittorio fin da giovane è considerato un sex symbol. Fisico statuario: madre natura è stata generosa con lui, donandogli un’altezza di 192 cm. Mettici una cura costante del corpo, sempre mantenuta negli anni, ed ecco il ritratto del classico “fi*o” italiano. Chi tra voi ragazze non ricorda il suo calendario con la “tartaruga” in bella mostra? Oggi, alla soglia dei 55 anni, con l’argento (non troppo) nei capelli e nella barba e un’immutata forma fisica, Alessandro Gassman merita di stare nell’olimpo dei Mr. Grey.