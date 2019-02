Giulia Provvedi (Modena, 1º dicembre 1993) e Silvia Provvedi (Modena, 1º dicembre 1993), sorelle gemelle, note al pubblico come Le Donatella, sono un duo musicale e televisivo italiano. Ma cosa avranno combinato di tanto scandaloso da aver fatto sobbalzare tutti i fan dalle sedie? Sabato 9 febbraio saranno protagoniste di un DJ Set ed hanno pubblicizzato l’evento con una locandina super interessante e, ovviamente super sexy, pubblicata immediatamente dal duo anche sul proprio profilo Instagram condiviso.

Fin qui niente di strano. Il misfatto, se così si può chiamare, è la loro foto raffigurata sulla locandina in questione. Nell’immagine succitata si vedono, dunque, le due sorelle Provvedi, Giulia e Silvia, con la camicetta completamente sbottonata, fornendo un paesaggio niente male ed assolutamente degno di nota. La foto mette in risalto diversi dettagli del loro corpo che inevitabilmente erano ignoti a molti e che hanno creato scalpore e curiosità. La loro partecipazione, in coppia, alla ultima edizione, in ordine di tempo, del seguitissimo reality show Grande Fratello VIP, ha fatto crescere in maniera esponenziale la loro fama. Chiaramente aiutate ed agevolate anche dalla loro straordinaria bellezza e dalla loro capacità di saper provocare tramite un innato sex appeal.

Dalla foto emerge chiaramente, oltre alla loro bellezza, il tatuaggio di Silvia collocato proprio in una zona intima del suo corpo che solitamente risulta coperta ma che invece si è proposta sotto gli occhi di tutti una volta sbottonatasi la camicia. Insomma, si tratta di un’immagine che inevitabilmente colpisce il grande pubblico, specie quello maschile, che pullula sui social. Ma non è la prima volta che assistiamo a tale spettacolo, poiché la bella Silvia, tempo fa, ci aveva già deliziati caricando su Instagram uno scatto osé che proponeva il suo tatuaggio in bella mostra. Scatto che la ritraeva praticamente senza veli, con un braccio che le ricopriva, solo parzialmente, il seno nudo. Ti piace vincere facile?