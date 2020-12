Le ciabatte di lusso più amate dalle star. Quanto costano e quali sono?

Le ciabatte sono un accessorio immancabile all’interno delle mura domestiche e non solo. Sono perfette da indossare anche in versione street. Soprattutto se luxury. Esistono pezzi anche molto costosi. Infatti, le ciabatte, possono essere calzature fashion e di tendenza a tutti gli effetti, senza rinunciare a comodità e comfort. Rimanere con i piedi al caldo ma con stile. La maison Gucci, per quanto riguarda le collezioni di “pantofole”, è in prima linea nella produzione di queste calzature e offre un’ampia scelta di modelli che sono imperdibili e irrinunciabili must have di stagione.

Le ciabatte di lusso delle star: da Diletta Leotta a Ilary Blasi

Diletta Leotta, nota e sensualissima giornalista sportiva italiana, indossa (all’interno della propria dimora) delle ciabatte super luxury. Soprattutto nelle foto postate sulla piattaforma social Instagram, che la immortalano mentre lavora da casa, a causa della pandemia da Coronavirus che ha colpito il mondo intero. Nata a Catania il 16 agosto del 1991, dopo essersi diplomata al liceo scientifico a indirizzo linguistico, si iscrive all’università alla facoltà di giurisprudenza (alla Luiss). Nel frattempo intraprende la carriera televisiva. Per cinque anni compare come “meteorina” nel corso delle previsioni del tempo in onda su SkyTg24. Una carriera in costante ascesa.

Dopo la laurea è chiamata da Sky Sport a presentare il telegiornale sportivo del canale e gli speciali dedicati alla Serie B, al fianco di Gianluca di Marzio. Successivamente Diletta Leotta diviene il volto di “Rds Academy”. In breve, il suo profilo Instagram, grazie anche ai suoi scatti mozzafiato, conquista migliaia e migliaia di follower. Arrivando oggi a ben 7 milioni di seguaci. Oggi è il volto sportivo sul canale Dazn. Nonché protagonista indiscussa del suo format personalizzato firmato sempre Dazn “Linea Diletta”. Molto spesso la ritroviamo con capi firmati e griffatissimi che vanno a valorizzare la sua perfetta silhouette. Ultimo pezzo luxury che non è passato di certo inosservato ai suoi numerosissimi follower è stato un modello “di lusso” di pantofole. È firmato Gucci, ha la suola in gomma bianca e la fascia nera decorata con l’iconico con la doppia G in rosso.

Sul sito ufficiale della maison Gucci, modelli simili vengono venduti a costi che vanno dai 270 e i 290 euro. Una cifra che non tutti spenderebbero per un paio di semplici “pantofole” da casa.

Ilary Blasi e le sue ciabatte luxury

Ilary Blasi, nota conduttrice televisiva italiana e moglie di Francesco Totti (campione indiscusso) è risaputo sia molto attenta non solo alla sua forma fisica, ma anche ai capi griffati e modaioli. Anche lei, come Diletta Leotta, conferma lo stile “Gucci addicted”. Un accessorio firmato dalla celebre maison di moda dal prezzo non “low cost”. Ilary Blasi, inoltre, ha poi posato la scorsa estate su Instagram un look composto da un paio di ciabatte bianche griffate. Ebbene, proprio quest’ultime sono caratterizzate in prima istanza da un costo esorbitante: circa mille euro per delle semplici “ciabattine”. Per chi non vuole mai rinunciare alla moda di tendenza e super firmata.