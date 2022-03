Case delle farfalle. Le farfalle sono forse uno dei pochi insetti che non vediamo come tale, di cui non abbiamo paura, dal quale non scappiamo. Sono coloro che disegniamo e sopratutto coloriamo sin da quando siamo bambini e che ci lasciano a bocca aperta ogni qualvolta ne vediamo una volteggiare davanti a noi. Per una gita completamente immersi nella natura ed a contatto con queste meravigliose creature, vediamo le case delle farfalle più belle del nostro paese.

Le farfalle: un mondo magico da tutelare

Le farfalle purtroppo stanno vivendo un periodo molto delicato. Dal ruolo ecologico assai importante perché impollinatrici, questi curiosi insetti stanno subendo un calo drastico di numero. Le farfalle si sono più che dimezzate nell’ultimo decennio e c’è stato sopratutto un grosso spostamento di quelle rimaste dovuto al riscaldamento globale. E’ bene quindi sensibilizzare le persone a tutela delle farfalle e, sperando in tempi migliori, perché non fare una bella gita proprio a casa loro?

C’è anche da dire che noi in Italia siamo proprio fortunati. Già, perché come racconta la responsabile del progetto Friend of the Earth a tutela delle farfalle, Clarissa Puccioni: “Il nostro è un Paese che offre diversi tipi di habitat tra montagna, collina, zone umide, mare e campagna: delle oltre 400 specie europee in Italia ce ne sono 289. Siamo al secondo posto”. Ci sono spazi apposta che accolgono le specie di questo meraviglioso insetto e nei quali almeno una volta bisogna andare. In un momento tanto delicato, vediamo dove possiamo far visita alle case delle farfalle più belle del nostro paese.

Cosa sono le “Case delle farfalle”?

Le Case delle Farfalle sono tendenzialmente parchi naturali, oppure grandi serre, aperte alle visite che si occupano di prevalentemente di farfalle, ma non solo. Oltre all’osservazione diretta delle centinaia di specie di questi insetti, quasi sempre sono proposti anche laboratori e percorsi didattici. Oltre alle farfalle inoltre sono associati spesso giardini botanici dove poter apprendere quanto più si desidera sulla natura. Insomma posti magnifici e super educativi, adatti sopratutto per le famiglie, per entrare in contatto diretto con la natura. Vediamo le case di farfalle più belle che abbiamo in Italia.

House Butterfly di Collodi, Pistoia

La Casa delle Farfalle di Collodi è situata all’interno del giardino di villa Garzoni in un maestoso padiglione in vetro. Abitanti sono centinaia e centinaia di farfalle in assoluto equilibrio con l’ambiente che le ospita. Coinquilini delle coloratissime sono dei piccoli uccellini che si occupano di togliere di mezzo ragni ed insetti predatori delle farfalle. Costellata di bacheca istruttive e grazie all’osservazione a tu per tu, conoscere questo vasto mondo sarà una bellissima esperienza.

Casa delle farfalle, Roma

Un’iniziativa divertentissima e curiosa è quella proposta alla Casa delle farfalle di Roma. Oltre l’esplorazione di tutte le specie di farfalle e alle spiegazioni degli esperti in materia è possibile sperimentare le conoscenze acquisite e imparare come seminare nel Farfallaorto. L’iniziativa prevede coltivare le piante amiche delle farfalle locali in questo giardino apposito. L’obiettivo è quello di tutelare le farfalle locali minacciate dall’inquinamento e dalla perdita del proprio habitat naturale, oltre che offrire ai bambini una esperienza totalizzante con la natura.

Casa delle farfalle, Padova

Una delle attrazioni più visitate di Padova, questa Casa delle farfalle è stata una delle prime realizzate nel mondo, inaugurata nel 1988. Un percorso emozionante e super professionale, in cui si può fare osservazione diretta delle farfalle e molto altro ancora. Vi sono infatti anche attività divertenti svolte nel Bosco delle Fate, 6.000 metri quadrati di sentiero mitologico e suggestivo.

Atlantide casa delle farfalle, Milano Marittima

La casa delle farfalle Atlantide si trovi in Emilia Romagna, a Milano Marittima. Immersi nella suggestiva pienata di Cervia, le farfalle sono ospitate in cinquecento metri quadri di serra. Un posto incredibile completamente immersi nella natura tra farfalle, insetti e tantissime piante da scoprire nel giardino botanico. Inoltre vi possono trovare oltre 100 specie di farfalle tropicali.

Il giardino delle farfalle, Marche

Il giardino delle farfalle nasce nel Parco nazionale dei Monti Sibillini. Ci sono a disposizione numerosi ambienti e spazi, come il museo multimediale didattico dove vengono esposte e spiegate le varie specie di farfalle e le caratteristiche ed il Farfalla Museogiardino. Inoltre, molto curiosa è l’osservatorio fatto a casina, dove si possono osservare tutte le fasi di vita di una farfalla.