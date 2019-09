Insieme all’inaugurazione delle Fashion Weeks di tutto il mondo, prima in testa New York, seguita da Londra, Milano e Parigi, si pensa anche ai nuovi accessori di tendenza, tra cui la borsa.

Dopotutto, si merita la giusta attenzione: la borsa ci accompagna nella nostra quotidianità, nasconde da occhi indiscreti le nostre cose e rispecchia la nostra personalità, esattamente come l’abito che indossiamo.

Stilisti e designers internazionali hanno in serbo molte sorprese per la stagione Autunno Inverno 2019/2020, che si prospetta ricca di proposte capaci di adattarsi a qualsiasi stile o evenienza, e che aggiungeranno un tocco stylish anche alle giornate più fredde e uggiose della prossima stagione.

A svolgere un ruolo da protagonista, questa volta, sarà il colore: le borse invernali si vestono delle palette cromatiche più variegate ed estrose, che dai toni più neutri sfumeranno verso le cromìe più intense. Meteoropatiche, questa soluzione potrebbe fare al caso vostro.

Dalle creazioni più stravaganti, ricoperte di ricami, pattern ed intarsi, alle proposte più minimal, per coloro che prediligono uno stile più sobrio, i designers hanno creato borse per ogni tipo di donna.

Shopping bag

La prima alleata per l’ufficio è lei, la Shopping Bag. Pratica e capiente, ma con un occhio di riguardo allo stile.

Le sue linee tradizionalmente semplici servono per adattarsi a tutte le attività della giornata, ma quest’anno saranno i dettagli e i materiali con cui sono realizzate ad impedirvi di passare inosservate.

Tra i modelli più cool della prossima stagione ci sono la Shopping Bag con maxi logo firmata Stella McCartney, la raffinata borsa black&white di Sportmax e, per le più nostalgiche, il modello timeless che non poteva che essere Hermès.

All photo credits: Mondadori Photo

Borse a tracolla

Sono le cosidette twentyfourhours perchè sono ci accompagnano nell’arco dell’intera giornata, fin dal primo mattino a notte inoltrata. Le borse a tracolla del prossimo Autunno Inverno sono un puro concentrato di glamour ed eleganza, lanciate dai nomi più emblematici. Chanel propone un modello iconico ricoperto di pailettes scintillanti, la 2.55; altro must have della stagione è la Saddle Bag firmata Dior, destinata a diventare presto un pezzo iconico. E per coloro dall’indole più wild, Versace ha creato a Virtus Bag, in pelle e tessuto; Valentino, invece, ritorna alle borchie dorate con la sua linea Rockstud.

All photo credits: Mondadori Photo

Zaini

Ad occupare il primo posto in classifica per praticità è però lo zaino, un accessorio che incontreremo sempre più spesso nelle prossime sfilate. Giusta alternativa alla Shopping Bag, lo zaino per l’autunno è disponibile nelle versioni più diverse: dall’eleganza minimal chic di Prada che opta per un essenziale color tortora, al camouflage trendy proposto da MiuMiu. Sublime, invece, lo zaino di Gucci: nero,versatile e in pelle.

All photo credits: Mondadori Photo

Marsupi

Grande must have delle collezioni passate, il marsupio conferirà quel tocco street che al giorno d’oggi non guasta mai.

La nostalgia degli anni ’90 quest’anno verrà sostituita dalle interpretazioni contemporanee di Iceberg, che propone un marsupio dai toni glaciali e con doppia tasca; innovativa la creazione di Fay, con cintura a moschettone. Hermès si conferma, come da tradizione, il re dell’eleganza classica e pulita, con chiusura-logo.

All photo credits: Mondadori Photo

Clutch e pochettes

Sono le nostre compagne fidate durante le serate fuori e sono in grado di aggiungere quel glamour touch in più di cui tutti i look da sera hanno bisogno. Da sempre considerate la mascotte delle passerelle, le clutch e le pochettes vengono reinterpretate da Oscar de la Renta e Moschino in chiave chic, arricchendole con vistose applicazioni gioiello. Per coloro che preferiscono le linee più minimal, c’è la pochette firmata Giorgio Armani, nera e con maxi volant.

All photo credits: Mondadori Photo