Partiamo dalle basi, cos’è un influencer? Un influencer è un individuo che ha il potere di influenzare, per l’appunto, lo stile di vita e le decisioni di acquisto degli altri grazie alla propria autorità, conoscenza, posizione ma soprattutto, ad oggi, in relazione alla vastità del seguito che riscuote sui social. È importante notare che queste persone non siano semplicisticamente strumenti di marketing, piuttosto risorse di relazione sociale con cui i marchi possono collaborare per raggiungere il loro obiettivo di farsi conoscere e diventare di tendenza. Una fitta rete economica ed un fenomeno in costante crescita. E’ stato deliberato, gli influencer scuotono le masse e risultano decisamente più efficaci rispetto ai poster pubblicitari alle fermate dei tram. Ma adesso passiamo ad esempi pratici in tal senso. Sono cinque, italianissime e con un seguito impressionante, anche internazionale, amate ed odiate allo stesso tempo.

Valentina Ferragni

Volto fresco fresco di copertina per l’edizione spagnola della nota rivista di moda Cosmopolitan, nata a Cremona 26 anni fa, Laureata in Comunicazione e Marketing all’Università Cattolica di Milano. Valentina Ferragni afferra volentieri il testimonial di influencer dalla pioniera del mestiere, nonché sorella, Chiara Ferragni. Con i suoi già 2,5 milioni di follower su Instagram. D’altronde la sua laurea all’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano in linguaggi dei media, con una tesi sull’influenza che i social blogger esercitano sulla società, parla chiaro su quale sia il suo futuro ed anche nell’intervista rilasciata a Cosmopolitan sfoggia una sicurezza degna di una diva già arrivata. «Piaccio alla gente perché mi mostro come sono».

Lei è la Cenerentola italiana, si è guadagnata, letteralmente, la sua grande fama, su Instagram 548mila follower, unicamente grazie alla sua perseveranza ed al suo talento, talento che le ha permesso, ad oggi, di diventare una fotografa di moda tra le più influenti e giovani, 26 anni, del panorama. Bolognese DOC, senza amicizie potenti alle spalle od una famiglia importante, ha cominciato ad affermarsi nel 2010, adesso i suoi scatti sono famosi in tutto il mondo, sono un viaggio onirico attraverso i colori: grazie alla macchina da presa dà vita ai suoi sogni ed al suo mondo perfetto. Una perfezionista nella scelta di ogni dettaglio, ama combinare il suo lavoro con la sua passione per i viaggi, «la mia mente prende nota di tutto ciò che vedo o faccio racchiudendolo in un fermoimmagine, così sono ispirata da tutto: non c’è limite alla mia immaginazione e mai ci sarà».

Beatrice Valli

Giovanissima, Beatrice Valli è nata il 14 Gennaio 1995 a Bologna. Beatrice ha 2 sorelle di cui una, Ludovica, è stata anche lei ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la trasmissione che ha dato l’opportunità a Beatrice di farsi conoscere dal pubblico televisivo e non. È proprio nel daytime di Maria De Filippi che la Valli ha conosciuto il suo attuale compagno e sempre grazie al programma si è creata un seguito assolutamente non indifferente, 2 milioni di utenti su Instagram. E’ proprio tramite i social che la Valli mette a nudo il proprio lifestyle, mostrandosi sempre impeccabile e in delle location esclusive. E’ anche madre di due bellissimi bimbi, che comunque non le hanno impedito di continuare a condurre la vita patinata che ha sempre sognato, anzi, probabilmente le hanno fatto guadagnare qualche follower in più grazie alla loro bellezza.

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è diventata famosa grazie a Uomini e Donne, nata a Ostia, in provincia di Roma, il 15 gennaio del 1996. Il sogno di Giulia è sempre stato quello di lavorare nel mondo della moda, aprendo una propria linea. Grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, nelle vesti di corteggiatrice per Andrea Damante, è riuscita a realizzare il suo obiettivo: è diventata influencer e sui social, seguita da 3,6 milioni di persone, pubblicizza outfit e parla delle tendenze di moda, ma anche di skin care e della propria vita privata. Inoltre, ha aperto un canale YouTube dove pubblica video e tutorial sul make-up. Con la madre e con la zia ha creato il brand d’abbigliamento Sol Wears Woman, che procede a gonfie vele. Gli articoli di punta del marchio sono sicuramente i costumi da bagno che la stessa De Lellis pubblicizza indossandoli e postandoli sui social.

Veronica Ferraro

Veronica Ferraro ha 31 anni, è nata il 6 ottobre del 1987, ed è già da tempo una delle voci più importanti del web per quanto riguarda la moda e il lifestyle. Dalla sua abitazione di Milano, che condivide con il fidanzato e con il cane Amelia, Veronica ha cominciato la sua avventura nel web nel 2010, quando, come lei stessa scrive nella sua biografia, ha deciso di unire le sue due passioni più grandi: la moda e la scrittura. Il primo passo è stato quindi quello di andare online con thefashionfruit.com. Nel blog cercava di occuparsi delle tendenze del momento, affrontando il tema da un punto di vista strettamente personale. Adesso ha un seguito di 858mila follower su Instagram, social in cui ha spostato il focus e su cui punta tutto, sponsorizzando dai prodotti cosmetici ai beveroni tanto in auge negli ultimi tempi.