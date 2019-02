Quale posto migliore per conservare tutti i tuoi oggetti essenziali e preferiti dell’autunno/inverno 2019-2020, se non una bella clutch da sera o uno spazioso minimal backpack? O perché non osare con l’estro con una frizzante borsa semitrasparente sottobraccio? Le tendenze delle borse autunno/inverno 2019-2020 non mancano di nuove sorprendenti idee da cui trarre ispirazione. E se non facessero al caso tuo, che importa, tanto sono belle anche solo da guardare!

Il nuovo anno è dietro l’angolo e sai cosa significa, vero? No, non stiamo parlando di buoni propositi (anche se sono importanti anche quelli). In realtà ci stiamo riferendo alla nuova stagione della moda 2019, che porta con sé una manciata di nuove tendenze che si stanno ufficialmente facendo strada dalla passerella verso la scena dello street style. In cima alla lista ci sono le più grandi tendenze in fatto di borse per l’autunno/inverno. Per capire bene quali borse saranno ancora appropriate durante le prossime fredde stagioni, e quali invece buttare nel dimenticatoio (lo so, lo so, è doloroso) abbiamo stilato una lista di 5 BIG che non potranno mancare nell’armadio. Dalla perfetta clutch da party alla tracolla elegante e pratica, gli accessori del 2019 hanno qualcosa per tutti, sia che ti piaccia osare con lo scintillio oppure uno stile più pulito e lineare, da tutti i giorni.

Una piccola e carina clutch con manico! Davvero appropriata per una festa o per vestire i jeans e una giacca di pelle.

Di nuovo Edie Parker, di nuovo una clutch. E’ tendenza e questa è la perfetta party-clutch.

Un’opzione conveniente, rispetto le due sopra, ma che è altrettanto elegante fantasiosa.

Adorabile questa borsa, c’è qualcosa di tanto raffinato nella semplice forma quadrata.

Staud ha finalmente padroneggiato la borsa trasparente senza per forza far vedere tutto dentro. Poi è anche rosa.

La finitura della borsa è opaca, perfetta per fare i sofisticati senza sentirsi come se si fosse tornati alle superiori.