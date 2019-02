Non si tratta di look, chiariamolo subito. A noi giovani e rampanti donne trentenni del look ormai non ce importa poi molto, se non del nostro, sia chiaro. Abbiamo finalmente capito quanto sia già un miracolo trovare un uomo che sappia allacciarsi le scarpe da solo, e non ci interessa che siano da ginnastica o l’ultimo paio di Ferragamo, l’importante è che non ricorra alla madre per farlo. Ad ogni modo, questo periodo della vita, i trent’anni appunto, sono un frangente delicato, soprattutto quando si parla di relazioni sentimentali. E’ come ritornare adolescenti, si ha un piede ancora nei 29, ben piantato tra l’altro, che ci porta a pensare che ci sia ancora tempo per sistemarsi e cercare un posto (fisso) nel mondo. Un sottofondo in lontananza però si avverte, e fa più o meno così: “tic-tac-tic-tac-tic-tac”.

Dopo esserci rese conto che del principe azzurro l’unica cosa figa fosse il cavallo (anche perché ok il mega castello ma pure lui vive ancora con la madre) e che Derek Shepherd è solo un personaggio di un telefilm, ideato da una donna tra l’altro, ecco una lista di piccole cose che una trentenne trova affascinanti in un uomo.

1. Sexy è un uomo che parla bene delle proprie storie passate, specialmente se l’ex-partner è la madre dei suoi figli. Questo è un segnale inequivocabile di intelligenza emotiva.

2. Sexy è un uomo che è paziente alla guida anche in mezzo al traffico dell’ora di punta. Chi ha bisogno di un prepotente che necessita di imporsi sugli altri? Poi se padroneggia anche l’arte del parcheggio ad S, addio.

3. Sexy è un uomo che comprende il concetto di pulizia. La barba incolta sì, tutta la vita, anche il sudore post sport o post sesso, ma una doccia al giorno la deve garantire. Dentifricio e spazzolino anche. Non si discute.

4. Sexy è un uomo che è spudoratamente innamorato dei propri figli, ponendoli sempre al primo posto. Non importa quanto tu sia delusa di non averlo accanto ad una cena fra amici, se il motivo è la prole ha ragione lui ed ha le priorità al posto giusto.

5. Sexy è un uomo che quando uscite fuori a cena tratta bene i camerieri, anche se sbadati. Significa dimostrare empatia verso il prossimo, una dote da non sottovalutare mai.

5. Sexy è un uomo che confessa le proprie debolezze e che è in grado di piangerci su senza paura che ciò intacchi la propria virilità. Ciò non vale per quanto riguarda le camice color salmone, quelle vanno indossate cautamente.

6. Sexy è un uomo che sa cucinare. Niente da aggiungere.

7. Sexy è un uomo che anche quando stringe i tuoi capelli tra le dita ti faccia sentire completamente a tuo agio ed al sicuro, che accarezzi il tuo corpo in quanto tuo e non in quanto corpo.

8. Sexy è un uomo che si fida di te abbastanza da permetterti di radergli la barba ed i capelli.

9. Sexy è un uomo concentrato a leggere, che siano libri impegnati o la Gazza poco importa, ci piace che non viva unicamente di social e selfie.

10. Sexy è un uomo abbastanza umile da ammettere quando non sa qualcosa ed abbastanza intelligente da documentarsi per colmare le proprie lacune.

11. Sexy è un uomo che rispetta sua madre riservandole tenerezza ed attenzioni, ma che abbia tagliato con lei il famoso cordone ombelicale.

12. Sexy è un uomo sorridente, allegro ed auto ironico, che sappia ridere di se stesso quando si incasina e che sappia come prenderti in giro quando ti prendi troppo sul serio.

13. Sexy è un uomo che non è fissato su quanti soldi guadagna rispetto a te e che non è ossessionato solo ed unicamente dal proprio aspetto fisico, ma principalmente dal tuo mentre ti spoglia.

Grazie a tutti gli uomini della mia vita che hanno contribuito a stilare questa lista di mezze verità, grazie per essere sexy.