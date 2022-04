Le spiagge più belle della Sicilia. La Sicilia, la terra di limoni, pupi, cannoli e altre incredibili prelibatezze e meraviglie. Meravigliose città come Noto, Palermo e Catania ma sopratutto mare, un bellissimo ed unico mare cristallino che si sposa con i colori della flora sicula. Per un estate per assaporare al meglio questa terra amata dai vip e dalle giovani coppie, ecco le spiagge più belle della Sicilia da visitare questa estate.

Tra le spiagge più belle della Sicilia: la Scala dei turchi

Pareti di marna color bianco candido, che incorniciano un mare cristallino. Un posto suggestivo, che non a caso è stato set di numerosissimi film. La bianca parete è fatta di grandi gradoni naturali, da cui appunto il nome “scala”. Perché “dei Turchi”? Perché così venivano chiamati i pirati che approdavano su questa muraglia per saccheggiare i villaggi della costa. Un posto unico al mondo, in cui sembra di essere avvolti da ghiacciai.

Isola dei conigli, Lampedusa

Ne parlano come una delle spiagge più belle non della Sicilia, bensì del mondo! Un vero e proprio gioiello di Lampedusa, una spiaggia meravigliosa in un luogo incantevole in cui flora da colori pazzeschi si unisce all’azzurro di un mare che sembra dipinto.

Spiaggia dell’Isola Bella

Una spiaggia da cartolina fatta di ciottoli e ghiaia, simbolo indiscusso di Taormina data la sua unicità e meraviglia. Ricca di servizi quindi ideale per coppie e famiglie, se ci si reca in Sicilia questa spiaggia è tappa obbligatoria per godersi questa terra che ha tante meraviglie e ricordi indelebili da offrire.

Cala Rossa, una delle spiagge più belle della Sicilia

Tra le spiagge più belle d’Italia c’è Cala Rossa, anche se gli spettacolari colori sono tutt’altri. Facilissima da raggiungere ed ideale per coppie alla ricerca di relax o famiglie con bambini, questa baia è ogni anno tra le mete preferite di turisti da ogni dove.

Cala Junco, una piscina naturale

Tra le spiagge più belle della Sicilia c’è questa casa, per chi ama rocce, cactus e un mare da favola. A Cala Junco ci si arriva esclusivamente a piedi tramite un sentiero di circa 30 minuti. Completamente immersi nella natura e senza poter usare il cellulare per mancanza di segnale, questo posto magico donerà piacere alla vista e all’olfatto.

Le spiagge di Cefalù

Cefalù è uno dei borghi più belli della terra sicula e come tale ha mari che si rispettino e che sono tra le spiagge più belle della Sicilia. Un promontorio roccioso che offre spiagge di rocce o ghiaia ma sopratutto un mare cristallino collocato a piedi di case graziose e originali.

Spiaggia di Mondello

“Buongiorno da Mondello!”, ed è davvero un buongiorno svegliarsi con un mare del genere. Tra le spiagge più belle, pulite ed ampie di tutta la Sicilia. Un mare paragonabile alle Maldive racchiuso nel golfo con un imponente montagna che fa da sfondo.

La spiaggia dei faraglioni a Linosa

Per chi ama rocce e natura selvaggia la spiaggia dei faraglioni fa proprio al caso suo. Le grandi rocce scure di origine vulcanica in contrasto con il blu acceso del mare che cambia colore in base ai tratti diventando anche verde acqua e turchese. Contrasti forti e paesaggio suggestivo caratterizzato da tante cale da visitare, piccole piscine naturali e tanti scogli.

Calamosche, Noto

I colori sono indubbiamente colori che ricordano la lontana Africa, eppure qui siamo in una delle più belle spiagge della Sicilia. Il paesaggio lunare caratterizzato da sabbia e tante, tantissime rocce fanno da cornice ad un mare pulitissimo e limpido. Un posto incantato e conosciuto in tutto il mondo, per godervi il vero ed autentico mare della terra sicula.

Cala dell’Uzzo a San Vito lo capo

Un vero e proprio paradiso terrestre. Vegetazione che cresce naturale, cespugli, palme, una flora viva e accesa che contrasta i colori del mare. Il profumo del mediterraneo regala un’atmosfera di pace e di esperienza a diretto contatto con la natura. Una delle spiagge della Sicilia più belle e desiderate da chi ama l’Italia, il relax ed il buon mare!