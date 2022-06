Lasciati catturare dall’incanto della Sardegna e scegli il l’iGV Club Santaclara

Pensare alla Sardegna significa evocare paesaggi da sogno, spiagge bianche e scintillanti, scogliere alte e maestose, e un mare limpido e smeraldino, digradante verso fondali favolosi, il regno ideale per chi ama il diving e lo snorkeling.

Ma non solo: oltre al fascino selvaggio di una natura praticamente incontaminata, in Sardegna non mancano certo le occasioni per fare notte, per divertirsi, per fare amicizia e per trascorrere una vacanza di tutto relax. Sempre con la superba cornice di un ambiente naturale tipico del Mediterraneo.

Trascorrere una vacanza in Sardegna significa scoprire un intero mondo di bellezza naturale, dove lasciarsi incantare dal fascino di un mare di cristallo e dalla possibilità di percorrere magnifici itinerari di trekking a piedi, a cavallo o in mountain bike. Oltre, naturalmente, alle passeggiate al tramonto per i più romantici, e alle molteplici attività sportive: dalla vela, alle immersioni, all’arrampicata sportiva, al kite surf.

Per chi desidera una vacanza indimenticabile, in un ambiente naturale ancora in gran parte selvaggio e rigoglioso, tra il mare limpido, le lunghe spiagge e le imponenti formazioni rocciose, la Sardegna è senza dubbio lo scenario ideale.

Senza tralasciare gli aspetti della vita mondana, dell’eleganza e dell’esclusività di alcune tipiche località turistiche, tanto da avere attirata l’attenzione dei Vip, soprattutto di coloro che amano viaggiare per mare e che arrivano direttamente a Porto Cervo o Porto Torres.

Chi non ha infatti sentito parlare della Costa Smeralda, una delle zone più note della Sardegna, che ogni anno attira un enorme numero di turisti e viaggiatori provenienti da tutto il mondo, rinomata sia per la bellezza del territorio e del mare, sia per le cittadine, i porti e le località balneari, celebri per l’atmosfera raffinata e chic e per la presenza di ristoranti e locali notturni.

Trascorrere una ventina di giorni in Sardegna durante le vacanze estive, o una settimana in primavera o in autunno per concedersi una pausa riposante, è la scelta giusta per rilassarsi e rigenerarsi in uno scenario davvero incantevole: un’esperienza indimenticabile da condividere con il partner o la famiglia, o insieme alla compagnia di amici.

Tra i villaggi turistici in Sardegna , l'iGV Club Santaclara è il luogo perfetto per una vacanza adatta a soddisfare le esigenze di ognuno, ed è l'occasione ideale per un momento di relax, di divertimento o di romanticismo, nella cornice di un ambiente accogliente e dotato di ogni comfort, che offre ai propri ospiti il lusso di un resort di alta classe.

Scoprire la bellezza della Costa Smeralda in un ambiente confortevole e rilassante

Collocato di fronte al mare della Costa Smeralda, in una splendida posizione che si affaccia verso le isole di Spargi e della Maddalena, il villaggio club iGV Santaclara offre ai propri ospiti comfort, eleganza, tranquillità e un programma di eventi e momenti di intrattenimento in continuo aggiornamento, adatto a soddisfare ogni preferenza ed esigenza, con il vantaggio di un impatto ambientale pari a zero.

Alloggiare al villaggio club Santaclara significa poter contare su un’assistenza continua e sulla presenza di ristoranti, negozi, bar, locali notturni, piscine e un centro benessere ideale per chi desidera regalarsi un momento di tranquillità, magari insieme al partner. Una vacanza perfetta sia per chi ama la tranquillità e i momenti romantici, sia per chi preferisce l’avventura, lo sport e il movimento.

Anche le modalità di alloggio variano secondo le preferenze, con la possibilità di scegliere la formula hotel tradizionale, ma anche di alloggiare in una confortevole suite, con colazione, pranzo e cena a buffet sempre disponibili. Non manca certo una stupenda spiaggia attrezzata, inserita in un’area naturale protetta ricca di vegetazione tipica e di piante rare, raggiungibile con una rilassante passeggiata nella macchia mediterranea di una decina di minuti.

La vita al villaggio turistico club iGV Santaclara permette a tutti di organizzare la propria vacanza soddisfando desideri e aspettative. In base alla stagione, lo staff propone corsi di sport acquatici, vela, windsurf, tennis, danza, aquagym e molto altro, oltre a gare, tornei e numerose opportunità di intrattenimento: musica dal vivo, spettacoli teatrali, serate a tema, cabaret e musical.

Le coppie in cerca di relax hanno a disposizione un centro benessere accogliente e professionale, mentre i più piccoli sono sempre i benvenuti nel villaggio iGV Santaclara con un calendario di attività esclusivamente dedicate a loro e organizzate dall’apposito Miniclub.

Bimbi e ragazzi hanno la possibilità di partecipare a giochi di gruppo, momenti di interazione e intrattenimento, animazione e spettacoli divertenti, ma anche a lezioni e laboratori artistici e attività creative, il villaggio dispone inoltre di una nursery attrezzata per i piccolissimi.

Un’esperienza davvero coinvolgente, che permette a tutta la famiglia di scoprire la magia della Sardegna senza pensare a nulla.

L’arcipelago della Maddalena e le località più chic della Sardegna

Il villaggio turistico iGV Santaclara si trova a Palau, non distante da Olbia e collocato tra Santa Teresa di Gallura e Porta Cervo: una località sicuramente strategica per una vacanza straordinaria, con lo scenario eccezionale della Maddalena e dell’isola di Sorgi.

Un’occasione ideale non solo per lasciarsi incantare dalla bellezza della Costa Smeralda, ma anche come punto di riferimento per organizzare una minicrociera in tutto l’arcipelago della Maddalena e per scoprire le località più belle della costa e dell’entroterra.

Il mare della Costa Smeralda è noto per la limpidezza e la ricchezza dei fondali e per la presenza di piccole baie e insenature che vanno a costituire uno scenario in continuo movimento, adatto a chi ama passeggiare sulla spiaggia, fermandosi ad ammirare un ambiente naturale rigoglioso. Il clima tipico della Sardegna, molto caldo, secco e particolarmente ventoso, rende queste spiagge perfette anche per chi ama la vela, il windsurf e il kitesurf.

Anche l’arcipelago della Maddalena è un luogo di rara bellezza, dove è possibile trovare alcuni scorci paesaggistici, spiagge e vedute considerati tra i più suggestivi e affascinanti del mondo. Le isole si trovano a pochi chilometri dalla costa sarda e possono essere raggiunge facilmente: la meta perfetta per una giornata rilassante, da trascorrere in coppia o in compagnia degli amici.