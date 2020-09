“Silver Mania”: l’argento ritorna per gli outfit moda autunno/inverno 2020

L’argento mania ritorna prepotentemente all’interno delle collezioni moda A/I 2020. Argento vivo addosso. Sicuramente must have per le amanti e maniache “fashion addicted” dello scintillio, che aiuta ad illuminare e scintillare. Altresì per donare carattere e personalità alla monotonia e ad una realtà monocorde. Per dimostrare che si può benissimo vestire un capo silver anche nella vita quotidiana, non per forza ad eventi mondani quali Natale, Capodanno o Red Carpet internazionali.

L’argento torna prepotentemente di moda: la “silver” mania conquista le passerelle internazionali

Color metallo, o meglio, silver. Questa nuance è tornata prepotentemente di moda, superando di gran lunga le tinte oro e bronzo. Lo abbiamo ritrovato sulle passerelle più importanti del mondo e durante le fashion week: ad esempio la tuta di Alberta Ferretti o il mini dress di Versace che esalta la silhouette femminile rendendola estremamente sexy e irresistibile.Tutto estremamente argento e decorato da sfumature metalliche. Una corazza silver realizzata con maglie scintillanti e luminose. Impossibile non brillare. Apripista eccentrica e iconica la cantante Lady Gaga, che durante gli MTV VMAs, ha dato un piccolo assaggio di argento puro attraverso la sua meravigliosa mise da astronauta.

Silver mania: gli outfit più belli

Attenzione a non esagerare con le quantità di argento: piccole dosi per non sembrare “pacchiane”, di cattivo gusto e fuori tendenza. Ecco che il capo metallico (vestito, gonna o pantalone) diventa così un complemento aggiuntivo e decorativo: il crop top abbinato al denim jeans, il fiocco che decora un capo-spalla, accessori di varia natura, quali orecchini, bracciali e così via. Anche le calzature silver, sono degli ottimi pezzi moda must have da abbinare. Sempre con creatività, fantasia e gusto estetico.

I look più belli color argento in una gallery