Durante la Paris Fashion Week, la bellissima Laetitia Casta, ci ha donato una lezione di stile. Vaporosa e candidissima, leggera e chiara, a prova d’Estate 2019, è la gonna che la l’ex top model ha indossato per partecipare in front row alle sfilate di Haute Couture. Per chi ha uno stile elegante ma allo stesso tempo casual, questo capo diventerà indispensabile, per le vostre uscite durante la stagione calda.

Parola d’ordine: gonna

La gonna indossata da Laetitia Casta in occasione della Paris Fashion Week, ha subito colpito per la sua eterna versatilità, perché il colore puro che si abbina a tutto è la soluzione ideale a questa stagione di abbinamenti decisi. Indossata come Laetitia Casta, con ciabattine argentate e maglioncino a righe leggero crop, ma anche in modo più elegante da una semplice camicia oversize e un paio di zeppe di corda, questa gonna leggera e raffinata si prospetta essere il capo must have da tenere nell’armadio.

Bianco

Dopo le sneakers e i jeans bianchissimi ecco che sbarca, più semplice ma elegante che mai, la gonna bianca. Candida e da abbinare alle nuances più inaspettate, crea gli outfit casual con il tocco più classico di sempre, realizza i look eleganti con l’aiuto di un semplice accessorio. Come quella bianca morbida e fluttuante, l’ideale per una occasione speciale, da abbinare a un paio di sandali alti, indossata da Laetitia Casta oppure il modello con fila di bottoni, leggera e super estiva e con un tocco boho dato dalla balza sul fondo. Look da completare con un paio di scarpe con la zeppa. Se avete un look più sportivo, una minigonna in jeans bianco è la soluzione giusta. L’importante che questo capo non manchi più nel nostro guardaroba, se siete delle vere fashion victims non potete fare a meno di acquistarlo.