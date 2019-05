Mentre il resto del mondo si sta preparando per l’inizio ufficiale dell’estate, questa regola non vale per la nostra Lady Gaga. Dopo aver brillato al Met Gala all’inizio di questo mese, la diva è tornata a Los Angeles e in un vortice polare.

La scorsa notte, dopo uno shooting, ha scelto di avventurarsi per le strade notturne di LA avvolta in un enorme piumino in vinile di B James abbinato a dei tacchi platform giganti di Giuseppe Zanotti. Il “big ass black coat”, giustamente chiamato, ha fatto impressione grazie alle sue dimensioni ultra large ed al materiale lucido.

Paragone irresistibile con le proporzioni esagerate dell’iconico vestito da sacco della spazzatura “The Rain (Supa Dupa Fly)” di Missy Elliott.

Anche se sembrerebbe dimenticare (ignorare, più che altro) la stagione in cui ci troviamo, Gaga però non dimentica mai come fare ad emergere e farsi notare. Dalla testa ai piedi in nero lucidissimo, era allo stesso tempo in incognito ed inconfondibile, dando nuova vita ad una nuova Matrix-tendenza.

Con molti altri colori e un borsone coordinato agli stivali Zanotti, il capo di B James sarebbe in grado di scortarla (è il caso di dirlo) attraverso tutte le eventualità (alcune anche di origine catastrofica), persino una tempesta di neve a sorpresa.

