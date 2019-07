Il 7 Luglio 2019 Lady Gaga ha inaugurato il suo nuovo brand dedicato al beauty, chiamato Haus Laboratories. La linea make up sarà venduta su Amazon.com a settembre e sarà disponibile per il pre-ordine a partire da Amazon Prime Day il 15 del mese. Ci saranno sei sfumature in totale, con gloss al prezzo di $ 16 ciascuno e kit di tutti e tre i prodotti al prezzo di $ 49.

Make up

La super pop star e attrice Lady Gaga ha presentato due giorni fa un video che sponsorizza l’uscita della sua nuova linea di cosmetici. Nel video clip Lady Gaga dice: “L’ultima cosa di cui il mondo ha bisogno è un altro marchio di bellezza”. “Dicono che la bellezza è negli occhi di chi guarda, ma a Haus Laboratories, diciamo che la bellezza è come ti vedi”. Il video mostra vari modelli con un aspetto audace, scintillante e metallico, molto simile a quelli indossati dalla cantante quando si esibisce.

Lady Gaga ha parlato con Business of Fashion esclusivamente in vista del lancio pre-ordine. Secondo la pubblicazione, Haus Laboratories “trae ispirazione dai primi anni di Gaga come aspirante cantante nel Lower Manhattan, per formare quello che sarebbe diventato il suo look originale.” Inoltre, ha ha stretto una partnership con Amazon, che lancerà Haus in nove paesi (inclusi Stati Uniti, Francia e Giappone) contemporaneamente.

Accettarsi

Quando ero giovane, non mi sono mai sentita bella. E mentre lottavo per trovare un senso di bellezza sia interiore che esteriore, ho scoperto il potere del trucco.

Ricordo di aver visto mia madre truccarsi ogni mattina, crogiolarsi nella luce del suo potere per indossare il suo viso più coraggioso come la donna che lavorava sodo. Ho quindi iniziato a sperimentare il trucco come un modo per realizzare i miei sogni, di essere forte come mia madre.

È stato allora che ho inventato Lady Gaga. Ho trovato il supereroe dentro di me guardandomi allo specchio e vedendo chi volevo essere.

A volte la bellezza non viene naturalmente dall’interno. Ma sono così grata che il trucco ha ispirato un coraggio in me che non sapevo di avere.

Sono giunta ad accettarmi ed ho scoperto la mia bellezza avendo la capacità di inventarmi e trasformarmi. Mi dissero che ero strana, ma in realtà, mi sentivo appena nata così.

Con amore, Lady Gaga.