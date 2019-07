Dopo gli innumerevoli rumors degli ultimi mesi, Lady Gaga smentisce tutto in poche ore. La pop star è stata beccata in compagnia di un uomo, che attenzione non è Bradley Cooper. Come aveva confermato tempo fa tra i due c’è solo una solida amicizia e un rapporto di stima e rispetto, ma niente di più.

No Bradley

Lady Gaga l’ha sempre detto: la chimica vista da tutti con Bradley Cooper sul grande schermo era un’artificio, un’interpretazione ben riuscita che ha fatto decollare A Star is Born, il progetto condiviso dai due. Ma nulla di più. E l’ultimo avvistamento della pop star parlerebbe chiaro.

Lady Gaga è stata paparazzata pochi giorni fa da People durante un brunch romantico con un tecnico e ingegnere dei monitor, Dan Horton. I due si trovavano a Los Angeles, al ristorante Granville di Studio City, e sono apparsi sereni e rilassati. I due sono stati visti scambiarsi effusioni e baci in pubblico, come dimostrano chiaramente le foto.

La coppia aveva un tavolo nella parte anteriore del locale, vicino al marciapiede e i curiosi non hanno staccato loro gli occhi di dosso. La pop star ha messo a tacere l’intero mondo.

Nuova vita

Lady Gaga, dopo la rottura con Christian Carino, sembrerebbe di nuovo innamorata, ma non di Bradley Cooper come tutti ci saremmo aspettati. Ciò non toglie che la pellicola, curata nei minimi dettagli da Cooper (regia, sceneggiatura e colonna sonora) ha cambiato la vita, di Bradley. In un’intervista al Ticinonline, ed è stata l’occasione per apprezzare le doti artistiche di Lady Gaga, su cui spende parole molto toccanti: “Siamo anime gemelle. Con questo film entrambi siamo andati incontro a dei grossi rischi. La condivisione di un’esperienza del genere, comunque, ti lega”. Ma sembra aver legato i due solo al livello di amicizia per quanto riguarda Lady Gaga.