Torna sulla scena la coppia Lady Gaga e Bradley Cooper che attualmente, secondo alcune fonti, condividerebbe un appartamento a New York. Sappiamo anche però che al momento, non ci sono conferme ufficiali sull’indiscrezione e il portale di debunking sul gossip, GossipCop, ha invitato tutti a non prendere per certa la rivelazione di In Touch.

La rottura tra Bradley Cooper e Irina Shayk

La relazione Lady Gaga e il suo agente, Christian Carino, che ha 17 anni in più di lei, era iniziata nell’ottobre del 2017. Fin dall’inizio la coppia sembrava super innamorata. Per proteggere il loro sentimento erano sempre stati lontani dal gossip e dai social. Quando un anno dopo è arrivata la proposta di matrimonio, nessuno è rimasto sorpreso. Il lieto fine sembrava scontato. Invece qualcosa è cambiato più di quattro mesi fa la relazione è giunta al termine. Nel frattempo, una relazione ancora più solida stava giungendo alla fine e Bradley Cooper e Irina Shayk, a distanza di un paio di anni dalla nascita della piccola Lea, la coppia si sarebbe resa conto di dovere dare immediatamente una sferzata al loro rapporto. A dividerli quindi, a parte le ambizioni, anche le professioni. Insomma, tutti ci chiediamo se si tratta di una semplice coincidenza, oppure no, non ci resta che aspettare.

La casa di Bradley anche per Lady Gaga?

Le voci su un trasferimento di Lady Gaga nella casa di Bradley Cooper nel West Village, quindi, per il momento rimangono solo un gossip infondato. L’attore, pur essendo molto predisposto a lunghe e serie storie d’amore, per adesso vuole aspettare, anche perché la separazione da Irina è ancora fresca e c’è di mezzo la figlia, la piccola Lea, di due anni. Solo pochi giorni fa Bradley Cooper era stato avvistato in compagnia dell’attrice Laura Dern, ma i due sono solo ottimi amici.