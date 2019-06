Bradley Cooper e Lady Gaga potrebbero riunirsi nuovamente sul palco del Glastonbury Festival e far rivivere nuovamente al pubblico la magia di “A Star Is Born”. Secondo le indiscrezioni dei tabloid britannici le due star, dopo la rottura con i rispettivi partner, potrebbero tornare sul palco insieme più forti di prima. Anche se Lady Gaga ha smentito subito le voci che la vedrebbero come la causa della rottura di Irina con Bradley, i fan continuano a sperare che fra i due ci sia realmente qualcosa.

Di nuovo insieme

Uno degli eventi musicali più attesi alla Worthy Farm è in arrivo (28 al 30 giugno) con la presunta partecipazione di Lady Gaga e Bradley Cooper. Questa per i fan è l’ennesima occasione per captare qualche indizio sulla loro possibile storia d’amore.

Per il momento però di certo c’è solamente l’indiscrezione lanciata dalla DJ radiofonica scozzese, Edith Bowman, che nel corso della trasmissione “Sunday Brunch” ha rivelato di essere venuta a conoscenza “di una sorpresa in arrivo” per il Festival, durante una recente intervista fatta a Cooper per il suo podcast, ma di non poter dire di più.

Al cuor non si comanda

L’ultima volta che abbiamo visto i due cantare insieme è stato durante la notte degli Oscar, quando il pubblico è impazzito davanti all’incredibile chimica tra i due. Seduta in platea all’epoca c’era Irina Shayk, fidanzata dell’attore.

Lady Gaga ha dichiarato che quello che il pubblico aveva visto e sentito sul palco era una modo di promuovere il film, ma i fan continuano a non credere alle parole della cantante. Infatti, colpo di scena, a inizio giugno Irina e Bradley Cooper si sono lasciati. Il Glastonbury Festival va in scena da venerdì 28 giugno a domenica 30 giugno, e nella scaletta ci sono ancora due slot vuoti, saranno occupati da Lady Gaga e Bradley Cooper? Non ci resta che aspettare.