Nel mese di agosto Lady Gaga era a Panarea con Bradley Cooper. Hanno pranzato insieme nel ristorante ‘Da Pina’”: titolano oggi alcuni giornali italiani, raccontando nei dettagli la vacanza che la celebre pop star si stava concedendo un po’ di relax sull’isola insieme ad un gruppo di amici.

Solo amici

“Il 6 agosto Bradley Cooper è stato a pranzo da noi. Avevano prenotato un tavolo per 14 persone. Con lui c’erano Oprah Winfrey, Katy Perry e Orlando Bloom ma non Lady Gaga. Il nostro ristorante è molto ben frequentato. Abbiamo ospitato Beyoncé, Michael Douglas e numerosi calciatori famosi”

avevano dichiarato a Fanpage.it un mese fa. Ma sembra che a quella famosa cena a Panarea, la pop star non aveva preso parte. Altre rumors ci avevano convinto che Lady Gaga avesse raggiunto l’isola in gran segreto, ma non esistono foto che confermano, il pranzo romantico con Bradley Cooper si è rivelato essere falso.

Nuovo amore

Un’altra smentita del presunto amore tra Lady Gaga e Bradley Cooper era arrivata poco tempo fa quando People aveva pubblicato le foto del bacio tra la popstar e Dan Horton, tecnico del suono che sarebbe il nuovo compagno della cantante e attrice. Lo scatto aveva sgretolato senza margine di smentita la notizia della relazione segreta tra la pop star e l’ex compagno della top model Irina Shayk. Insomma, il sogno di vedere i due insieme come nel film “A Star is Born” è svanito, ma chissà se questa non si tratti dell’ennesima copertura? Non ci resta che aspettare.