Ricordiamo che circa un mese fa Lady Gaga è stata paparazzata a Los Angeles in compagnia di quello che sembra essere il suo nuovo fidanzato. E non è, come tutti pensavano, Bradley Cooper. Sembra che la loro storia d’amore continui a gonfie vele come mostrano gli ultimi scatti insieme.

Concerto

Dopo il primo avvistamento al ristorante Granville di Los Angeles, catturato dagli obiettivi di People, un bacio che ha spento le speranze sulla presunta storia d’amore con l’attore Bradley Cooper. Oltre alle fotografie dello scambio di effusioni, People ha raccolto anche diverse testimonianze dei presenti. I testimoni oculari seduti nei tavoli vicini a Lady Gaga e Dan Horton hanno confermato alla rivista che i due sono rimasti abbracciati per tutto il tempo. La coppia ha fatto un’altra apparizione in pubblico, sabato scorso al Brookside Park di Pasadena, in California, in occasione del concerto dei The Cure. Alcuni video apparsi sui social mostrano la pop star che balla scatenata durante l’esibizione della band, mentre il gossip americano afferma che al Festival era presente pure la sua nuova fiamma.

No Bradley

La cantante, finita al centro dell’attenzione mediatica per il presunto triangolo amoroso con l’attore Cooper e la ex moglie di lui Irina Shayk, ha stupito tutti con la sua nuova fiamma Dan Horton, 37 anni. Secondo le riviste di gossip americano, la coppia Lady Gaga e Bradley Cooper vivevano insieme nell’appartamento dell’attore, nel West Village, non lontano da quello di Irina Shayk. L’indiscrezione circolava insistentemente sul web, ma non era stata confermata ancora dai diretti interessati. Infatti, pochi giorni dopo arriva la grande notizia che ha spento tutti i rumors.