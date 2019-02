Abituati a vedere Lady Gaga con abiti che lasciavano ben poco all’immaginazione, da Bad Romance a Poker Face, non possiamo che rimanere senza parole vedendola indossare abiti super eleganti, che fanno della popstar una donna di classe. Lady Gaga è all’apice della sua carriera: un percorso tutto in salita, da cantante a attrice hollywoodiana è un attimo. Prima di raggiungere un simile successo, Lady Gaga si è vista sbattere in faccia numerose porte. Il problema, come la popstar ha da sempre dichiarato in diverse interviste, era semplicemente il suo viso, non adatto agli schermi televisivi secondo detta di alcuni. “Sei brava, ma non sei bella” era quello che le ripetevano in molti. Ma si sa, la bellezza è soggettiva, la bellezza non è altro che l’insieme di numerose qualità interiori ed esteriori, che Lady Gaga ha dimostrato di possedere nel corso della sua carriera. Ed eccola qui con in mano un Oscar e indosso un vestito da vera Star del cinema.

Lady Gaga: popstar e attrice

Precisamente giovedì, Lady Gaga ha deciso di postare una foto sul suo profilo Instagram, dove mostrava un enorme tatuaggio sulla schiena che rende omaggio a “La Vie en Rose”, la canzone di Édith Piaf che cantava durante la prima scena di “A star is born”. Un gesto davvero sentito, in memoria di quel film che le ha fatto vincere un Oscar. Lady Gaga è portatrice di un messaggio di speranza e della realizzazione di un sogno a cui volevano spezzare le ali. La sua carriera, però, non è stata solo costellata di grandi successi personali. Nel corso della sua vita Lady Gaga ha dovuto combattere contro numerosi pregiudizi. L’artista è stata autrice di brani per tantissime star della musica pop internazionale come: le Pussycat Dolls, Jennifer Lopez. Sempre dietro le quinte e mai protagonista, così potremmo definire la sua carriera in una frase. Ma chi ha talento è fatto per emergere e Lady Gaga non poteva rimanere nascosta in un angolo per sempre. Il primo album di Lady Gaga è stato The Fame, datato 2008 e campione d’incassi con più di 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Nel 2011 è la volta dell’album Born this Way e il 2014 invece è l’anno di Cheek To Cheek, album collaborazione di Tony Bennett. Nel 2016 arriva uno dei lavori forse più toccanti di Lady Gaga, Joanne: un lavoro introspettivo che ha emozionato il mondo della musica. E poi c’è il 2018 con il grande debutto al cinema in “A Star is born” di Bradley Cooper. Lady Gaga diventa una star a tutto tondo.

Lady Gaga: I look da vera star

Lady Gaga è famosa anche per i suoi look eccentrici. Da quelli utilizzati nei videoclip delle sue canzoni a quelli indossati alle varie premiazioni e nelle occasioni importanti legate alla sua carriera. Abiti stravaganti e look eccessivi sono una delle caratteristiche inequivocabili della popstar. Pensiamo solo all’abito di carne “meat dress” firmato e disegnato da Franc Fernandez su progetto di Nicola Formichetti, passato come uno degli abiti dalle forme più strane ed insolite degli ultimi 10 anni. Ma sembra che Lady Gaga sia salita di grado anche a livello di stile ed eccola indossare Dior, Marc Jacobs, Chanel con un eleganza innata e uno charme che ricorda le vere dive hollywoodiane anni ’50. Insomma “A Star is born”!