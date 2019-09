Il principe Harry sulle orme di Lady D in un campo minato in Angola

Ci sono molte foto iconiche della principessa Diana, l’iconica Lady D, ma forse una delle più famose è una sua foto scattata nel 1997, con un’armatura sportiva e una visiera mentre cammina attraverso un campo minato in Angola.

Sulle orme di Lady D

Diana era lì con l’Halo Trust, un’organizzazione benefica che aiuta i paesi a riprendersi dopo il conflitto, con particolare attenzione alla bonifica delle mine antiuomo per salvare vite umane. Negli anni successivi alla morte di Diana, suo figlio il principe Harry ha lavorato con l’Halo Trust in numerose occasioni. Detto ciò, venerdì ha camminato proprio nei panni di Lady D quando anche lui ha indossato un giubbotto Halo Trust e ha visitato un campo minato in Angola per se stesso. E non come parte del tour reale dell’Africa meridionale. Non è la prima volta che Harry visita un campo minato. Ha fatto un viaggio a Cahora Bassa, in Mozambico nel 2010 in un viaggio simile con l’Halo Trust.

Ma questa visita in Angola ricorda in particolare quel momento iconico e rivoluzionario nella storia di sua madre. L’Halo Trust cita la principessa nel portare la questione delle mine anti-inquinamento “alla ribalta internazionale”. E poco dopo la visita di Lady D, fu firmato il Trattato sul divieto di mine di Ottawa, con l’obiettivo di vietarli tutti insieme. Oltre due decenni dopo, la visita di Harry continua a sensibilizzare e lottare per un divieto mondiale. Le foto toccanti mostrano anche lo stretto legame che mantiene ancora con sua madre, in particolare quando si tratta del loro amore condiviso per l’Africa e la sua gente.