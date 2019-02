Alla scoperta della Val di Noto… “Sicilia. Noto, dentro è fuori”, è un volume dedicato alle più esclusive ville e residenze in Val di Noto, in Sicilia. Scritto da Samuele Mazza, curatore e fashion designer e gallerista, ed edito da Rizzoli Illustrati, il volume racconta il magnifico territorio della Sicilia meridionale.

La Val di Noto, regione della Sicilia meridionale, è una terra di particolare interesse architettonico e rinomata per i suoi splendidi paesaggi, riconosciuti nel 2002 come patrimonio mondiale dell’Unesco. Ricostruita in epoca tardobarocca a seguito del sisma del 1693 i maggiori centri urbani del Vallo risorgono dalle macerie dando vita a soluzioni architettoniche omogenee e di ricercata bellezza.

L’autore propone una ricercata selezione di splendide dimore, da quelle ricostruite dei primi decenni del XVIII secolo, in piena fioritura del gusto barocco, a quelle contemporanee. Case rurali, masserie e palazzi restituiti allo splendore grazie al magistrale connubio tra tradizione e innovazione si alternano ad architetture contemporanee di grande seduzione.

Un viaggio unico attraverso ville e residenze che sono state rianimate, salvaguardando un affascinante sincretismo tra comfort moderno e rispetto per il passato.