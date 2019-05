La Torre Eiffel compie 130 anni: ricordate quando ha sfilato per Chanel e YSL?

La Torre Eiffel, aperta al pubblico per la prima volta 130 anni fa, ha festeggiato ieri il suo compleanno, mercoledì 15 maggio 2019: dopo un concerto gratuito di Jeanne Added è avvenuto da programma uno spettacolo di luci unico, progettato dal famoso designer Bruno Sellier. La Signora Tour Eiffel, simbolo di una delle capitali della moda mondiale, negli ultimi tempi si è fatta generosa, ospitando al suo cospetto memorabili eventi e sfilate, per il suo 130ennale vogliamo renderle omaggio alla maniera Luxgallery, ossia ricordando le performance (di moda, of course) che l’hanno vista protagonista.

Le sfilate fanno notizia non solo per le grandi case di moda protagoniste, ma anche per le straordinarie location che le ospitano. Ricordiamo in particolare due eventi del mondo del fashion. Coinvolte due della maison più iconiche e francesi del mondo: Yves Saint Laurent e Chanel.

Chanel

Alta moda Autunno / Inverno 2017-2018, Parigi, una maison che da sempre si contraddistingue per gli allestimenti faraonici, Chanel. Il marchio della “doppia C” ha costruito quella che ha ribattezzato #Chaneltower, cioè una sua personale versione della Torre Eiffel all’interno del Grand Palais.

YSL

Non c’erano solo gli invitati assiepati su un lato della lunghissima passerella ai piedi della Torre Eiffel a guardare la sfilata di Yves Saint Laurent. C’erano anche centinaia e centinaia di curiosi sui lati dei giardini del Trocadero, sulla terrazza del Palais de Chaillot, all’entrata degli ospiti vip. La piazza era stata trasformata in un enorme specchio d’acqua, su un lato sono state issate altissime palme bianche, mentre sul fondo la magnifica Torre Eiffel, che alle 8 di sera precise, si era illuminata, ha dato il via allo show.

Body Confidence

Una sfilata in piena regola, vestite solo di lingerie a Parigi, all’ombra della Torre Eiffel, per dare uno scossone al mondo della moda. Circa quaranta donne hanno infatti marciato sulla spianata del Trocadero per imporre le loro forme come pura normalità. Dozzine e dozzine di donne formose hanno così organizzato una sfilata di moda sui generis, sfidando la pioggia gelida in abiti succinti contro il diktat della moda e con gli slogan: “Il mio corpo è bello” o “La tua bellezza è nella tua diversità”. Un invito a tutte le donne ad accettarsi per come sono.

